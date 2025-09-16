惚れ込んだエクステリアを中心にオリジナリティを求めたカスタマイズを楽しむ トヨタ GR86 【みんなのクルマ】
オーナープロフィール
お名前：エヌ
年齢：40代
車両名：トヨタ GR86
年式：令和４年
型式：ZN8
主な使用シーン：ドライブ
所有歴：
年間走行距離：8000km
この車両を購入する際に決め手となったポイント
エクステリア。それと内燃機関のエンジンがなくなる前に。NA、MTのFRスポーツに乗りたくて選びました。と、スタイリングに加えてエンジンへのこだわりが購入を後押ししたそうだ。
ノーマルから変えた経緯
個性を出したくて、カスタムを始めたエヌさん。やはり人気車種という部分も影響をしているかもしれない。
良い点・こだわりのポイント
エクステリア、内装、足回り……全て（笑）。とご自分でも笑ってしまうほど、挙げていったら全部だったようだ。もちろん購入の決め手にもなったエクステリアが中心となるが、トータルでカスタムしている部分に注目していきたい。
外装関係
エアロはKUHLで統一して大きな統一感を出している一方で、リザルトジャパンのウィングやウィズコーポレーションのボンネットなどを組み合わせてオリジナリティを主張。ライト類などにもこだわりを込めているところはさすがだ。
エアロ：KUHL 03R-GT コンプリート
ボンネット：ウィズコーポレーション
リアウイング：リザルトジャパン
テール：78ワークス
ヘッドライト・リアフォグ：ヴァレンティ
サイドウインカー：ヴァレンティ
内装関係
内装は張り替えを行い、カーボンパーツを各所に使用することでひとつの空間としてデザインされている。ナルディのハンドルやレカロシートもレッド／ブラックをチョイスし、デザインを際立たせているのが秀逸と言える。
足回り
サスペンション：ブリッツ 車高調
ブレーキ：エンドレス
エンジン関連の変更点
EXマニホールド：HKS
マフラー：KUHL
吸気系：シムスレーシング エアインダクションボックス
T-REV
ホイール
ホイール：ADVAN Racing GT BEYOND 9.5J+45
次に変えたいポイント
欲しいパーツが出れば（笑）。と書いてくださっているので、期待しちゃいます！
