『みんなのクルマ』はみなさんの愛車を写真とコメントで紹介していくコンテンツです。

イベントなどへ編集部がお邪魔して、みなさんの愛車を撮影しています。

それでは、スーパーオートバックス戸田店の駐車場で開催した愛車撮影会に参加してくれた、オーナーとその愛車へのこだわりとカスタムのポイントをみていきましょう。

オーナープロフィール

お名前：エヌ

年齢：40代

車両名：トヨタ GR86

年式：令和４年

型式：ZN8

主な使用シーン：ドライブ

所有歴：

年間走行距離：8000km

※本記事は編集部へ寄せられた時点の内容そのままを掲載しております。ご了承ください。

この車両を購入する際に決め手となったポイント

エクステリア。それと内燃機関のエンジンがなくなる前に。NA、MTのFRスポーツに乗りたくて選びました。と、スタイリングに加えてエンジンへのこだわりが購入を後押ししたそうだ。

ノーマルから変えた経緯

個性を出したくて、カスタムを始めたエヌさん。やはり人気車種という部分も影響をしているかもしれない。

良い点・こだわりのポイント

エクステリア、内装、足回り……全て（笑）。とご自分でも笑ってしまうほど、挙げていったら全部だったようだ。もちろん購入の決め手にもなったエクステリアが中心となるが、トータルでカスタムしている部分に注目していきたい。

外装関係

エアロはKUHLで統一して大きな統一感を出している一方で、リザルトジャパンのウィングやウィズコーポレーションのボンネットなどを組み合わせてオリジナリティを主張。ライト類などにもこだわりを込めているところはさすがだ。

エアロ：KUHL 03R-GT コンプリート ボンネット：ウィズコーポレーション リアウイング：リザルトジャパン テール：78ワークス ヘッドライト・リアフォグ：ヴァレンティ サイドウインカー：ヴァレンティ

内装関係

内装は張り替えを行い、カーボンパーツを各所に使用することでひとつの空間としてデザインされている。ナルディのハンドルやレカロシートもレッド／ブラックをチョイスし、デザインを際立たせているのが秀逸と言える。

足回り

サスペンション：ブリッツ 車高調 ブレーキ：エンドレス

エンジン関連の変更点

EXマニホールド：HKS マフラー：KUHL 吸気系：シムスレーシング エアインダクションボックス T-REV

ホイール

ホイール：ADVAN Racing GT BEYOND 9.5J+45

次に変えたいポイント

欲しいパーツが出れば（笑）。と書いてくださっているので、期待しちゃいます！

