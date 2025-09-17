〈「引っぱり出した内臓を口からぶら下げたまま、じっと老人を見すえて…」ヒグマと鉢合わせた“熊撃ち名人”の“その後”〉から続く

戦前〜戦後の北海道の奥地では、ヒグマの気配を身近に感じて暮らしていた人間とヒグマの死闘が繰り広げられていた。“熊撃ち名人”を襲った手負いヒグマの恐怖などが克明に綴られた名著『羆吼ゆる山』（今野保著、ヤマケイ文庫）より一部を抜粋して紹介する。（全2回の2回目、前編から読む）

木に登るヒグマ（北海道斜里町） ©時事通信社

熊はよろめきながら山の奥へ

地面に落ちた熊は、頭を振って口から銃を放り出すと、またもや木に登りだした。羆が木に登るときは、一の枝まではそれほど早くないが、一の枝に前肢をかけると、そこから上に登るのは恐ろしく早い。まして、この木のように一の枝から地面までの間隔が短い木であれば、たちまちのうちに老人の足元まで来てしまう。

腰鉈を抜いた老人は、力一杯、登ってきた熊の頭にそれを叩きつけた。そしてさらに、一の枝に掛けた右前肢の指に鉈を振りおろし、指の大半を爪もろとも切り落としてしまった。

指を切られた熊は、自分の体重を支えきれずに木から転落し、ガウーッ、ガウーッと叫びながら、その辺りを狂ったように走り回った。頭を割られ、指を切断され、腹部に浅い傷とはいえシカ弾を受け、急所は外れていたものの鉛の実弾を一発胸元深くに撃ち込まれていては、出血も多量となる。そのためか、もはや走ることができなくなったらしく、熊は前肢を庇うような仕種で、よろめきながら山の奥へ遠去かっていった。

しばらく木の上にいた老人も、熊が戻ってこないのを確かめると、ようやく木から降り、銃を拾い上げて山を下った。

家に戻った大友老人は、古い薬莢（やっきょう）を選び出して新しいものと取り替えてから、製の掃除棒を継ぎたして銃口から差し入れ、トントンと突いてみた。すると、さっきはいくら引いても開かなかった遊底が、ゴクンと音を立てて開いたのである。

油を充分にくれてから布切れで拭きとり、きれいに整えた銃を傍らに置いて、老人はお湯かけ飯を漬物と一緒に腹の中へ流し込み、再度出猟の支度をして外へ出た。老人はまず、少し離れた隣の農家に足を向けた。その家の人たちは皆、裏の畑に出て大豆の穫り入れをしていたが、老人の姿を見た農家の主人が畑の縁まで上がってきて声をかけた。

「大友さん、どうしたかね、朝早くから鉄砲の音がしていたけど」

この人は山本さんという人で、昨日大豆畑が荒らされていると言ってきた当人である。

「うん、ゆんべここで撃ったシカを追っていったらよ、おっきな熊がシカの腹破って百尋（内臓）喰らっていたんだ。あいにく手負いにしてしまったでよ、これから追ってみるけど、あの上にあるナラの根っ株のところにシカが倒れていっから、二、三人で行って、おらのとこまで運んできてけろや。晩にはシカの肉で一杯やるべしよ」

「うん、わかった。すぐ運んでバラしておくから、気をつけてや。熊も運びに行ってやるべよ。大体、どのあたりだべか」

「そうだな、あのへんだと、大方シュムロ沢のカッチ（沢の詰め）だべよ。まああとから来てみてくれや」

「うん、シカを始末したら行ってみっから、気をつけて行ってや」

山本さんの声を背に受けて、老人は、畑の上縁（うわへり）から背丈の低い笹藪の中に足を踏み入れ、カシワの樹林へ向かってゆっくりと歩を進めていった。

“熊は近くにいる”後頭部に烈しい一撃が

先刻の現場を通るとき、老人はチラッとナラの根株に目をやった。シカはそのまま横たわっていた。それを横目で見つつ、そこから真っすぐに熊の跡を追い始めた。やがてカシワの樹林は尽きて、雑木の繁茂する原生林が続いていた。点々と続く血痕を辿るうち、小笹がまばらに生えているところに出た。そこで一度立ち止まった老人は、足元を見おろした。血の跡は、真っすぐ小笹の中へと続いている。周囲（あたり）を入念に見回した老人は、なんの躊躇もなくその小笹の繁みに踏み込んでいった。すでに実弾を装塡した銃が、老人の左手に提げられていた。

笹の葉や地面に付着した血痕は、跡切れ跡切れながらもなお先へ続いている。少し先に小さな窪みがあり、そこにベットリと血の塊りが付いていた。熊が坐り込んだ跡だ。

“近いな”。老人は足を停め、顔を上げて様子を窺った。注意深く見回す老人の目には、何ひとつ動くものの影は映らなかった。透かし見る雑木林の樹間には、なにも変わったところはなく、たまさかに小鳥の囀りさえ聞こえるほど、静けさが辺りを包んでいた。だが、老人の頭の中から、“熊は近くにいる”との直感は去らなかった。全身を耳にし、目にもして、老人はその場に立ちつくしていた。

いくばくかの時が流れ、再び老人は歩き始めた、ひと足ひと足ごとに足元に目をやりながら。“熊はもう少し先だ”と、周囲の状況から老人は判断したのだ。歩き始めて五メートルあまり、右手にナラの大木が立っていて、その根元で血痕が消えた。

老人はナラの根元を回ってみた。ほんの二メートルほど離れたところに、もう一本、ナラの大木が立っており、その二本の木の真ん中あたりに、やや多目の血痕があった。まだ新しいものと思われるその血痕に、老人の目がひきつけられた。

あれだけ細心の注意を払いながら、老人は不覚にも前屈みになって、地面に落ちた血の跡を目で追った。それがすぐに跡切れているのを見たとき、何か異様な気配を感じた老人は、素早く傍らの大木に身を寄せた。その瞬間、後頭部に烈しい一撃を受け、前のめりに踏鞴（たたら）を踏んだ。倒れる寸前、老人は咄嗟に体の向きを変え、仰向けになって倒れながら銃を前に突き出し、覆いかぶさってきた熊の咽元に銃口を当てるようにして引き金を引いた。

ドッと胸にのしかかってきた熊の重みとズキンという胸の痛みを感じながら、老人はしだいに意識を失ってゆき、いつしか深い眠りに落ちた。

どれほどの時間が経った頃か、胸の苦しさに耐えかねて老人は、ふいに呻き声を上げた。ウーン、ウーン、ウーンと、苦しげな呻きが三声、自分の耳に入り、ハッと気がついたとき、人の声が聞こえた。

「おい、大友さんが気がついたようだぞ。あんまり乱暴に動かすなよ。担架まだか、出来たら早く運んでいくべや」

と言ったのは、隣りの山本さんであった。

肋骨が折れて内臓に突き刺さり…

山本さんは、近くの人を集めてシカを運びにいったのだが、皆でシカを運び下ろす準備をしていたとき、あまり遠くはないと思われる辺りで、一発の銃声が上がるのを聞いた。だが、それっきりで、あとは何の物音もせず、大友老人も姿を見せなかった。熊をも運び出すつもりの山本さんは、八人の人を集めて行ったので、二人にシカをまかせ、あとの六人で銃声のした方へ歩いていった。そして熊の下敷きになっている老人を発見した、というのである。こうして家に運ばれた老人は、床についたまま、訥々とその日の出来事を語り、喚（よ）ばれた医者が到着したときには、もう二度と立ち上がることもできず、次の日には遂に帰らぬ人となってしまった。肋骨が折れて内臓に突き刺さり、出血が腹中に溜ったため、命を落とす羽目になったという。

手負いの熊がどんなに恐ろしいものであるか

この当時、私の父は北海道猟友会浦河支部の幹事として、三石村の会員のお世話をしていた関係で、この猟友の訃報を逸早く知らされた。早速馳せつけ、老人の葬儀の席に顔を出した父に、山本さんたちがつまびらかに語ってくれた事の顚末が、以上の話である。

このように、手負いの熊がどんなに恐ろしいものであるかということは、父からも、他の猟師からも、事あるごとに何度も聞かされていたし、「確実に斃（たお）せる距離でなければ、絶対に発砲するな」と固く戒められたものだった。さらに、「もし万が一、かりにも手負いの熊を出したとしたら、自分の命を賭けてでも、それを仕留めてしまうことに全力をそそげ」とまで教えこまれた。

このような教えが、少年の私をいっそう用心深くしたのか、身近に熊の気配を感ずることがずいぶんと早くなっていた。

