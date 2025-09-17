BE:FIRST、ファンからのタレコミで丸裸に a-nationで“やべっち寿司”が復活
17日放送のフジテレビ系『週刊ナイナイミュージック』（後11：00）では、BE:FIRSTが初登場。ファンから募集したタレコミを元に知られざる素顔を探る「タレコミヘッドライン」で、メンバーそれぞれが、“好きすぎて”してしまった驚きのエピソードが次々と明らかになる。
【写真】衰えないい美しさ…ナイナイと笑顔を見せる浜崎あゆみ
LEOはある人物が好きすぎて出待ち…？SOTAが街中や家で思わずやってしまう衝撃行動をスタジオで再現！さらに本日リリースの最新曲『空』を披露する。
また10月８日放送では、岡村記者と矢部編集長が「a-nation2025」のライブ会場に潜入。会場内に“やべっち寿司”を緊急出店した。この日のライブを彩った浜崎あゆみ、久保田利伸、Da-iCEが来店するほか、GENERATIONSとはステージでのコラボも実現する。
岡村が『めちゃ×2イケてるッ！』（1996年〜2018年）の伝説企画「オファーシリーズ」の“青ジャージ”に袖を通し、オカレーションズを結成。「a-nation」のステージに乱入し、伝説の『Choo Choo 岡村TRAIN』をスペシャルパフォーマンスする。
