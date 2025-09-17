岩井ジョニ男、愛車の53年前トヨタ“名車”がトラブル YouTube初動画で衝撃の“車内爆発”
お笑いコンビ・イワイガワの岩井ジョニ男が、17日までに自身のYouTubeチャンネル「ジョニ男ちゃんねる」を更新。初動画投稿で、“愛車”がまさかのトラブルに見舞われた様子を公開した。
【動画】動画開始2分で衝撃の“車内爆発”…岩井ジョニ男、愛車の53年前トヨタ“名車”トラブルの一部始終
チャンネルを開設し、初動画となる今回。ジョニ男は、2022年12月に中古車検索サイトで一目ぼれし、購入した愛車である2代目トヨタ『カローラ』（KE20）に乗って颯爽と登場。撮影日は猛暑真っ只中、熱中症の警戒アラートが発令された日だったが、ジョニ男は「でもエアコン直ったので、たぶん行けると思う」とエアコンをアピールし、「今日は千葉の方へ行って、私が好きなトンネルを見に行きたいと思います」と目的地を告げた。
早速、車内に乗り込み、いざ出発というところで事件が起きる。ジョニ男がシートベルトをしようとしたときに、ダッシュボードから「ブシュッ」と大きな音が聞こえ、白い煙が充満。ジョニ男は慌ててエンジンを切り、「いきなり！エアコンがぶっ壊れました」と報告。集合から3分で、直ったばかりのエアコンが爆発という、仕込みを疑いたくなるような前代未聞の惨事だったが、ジョニ男は「第1回のジョニチャン、大ハプニングからのスタートです」と説明。そして、せき込みながら、「エアコンなしの旅になっちゃいました」と告げ、テロップで「ジョニ男ちゃんねる初回企画 岩井ジョニ男と灼熱ドライブ」と表示された。
エアコンが効かないということで、窓を開けるが、外も猛暑。しかも出発早々、山手トンネルを通過し、灼熱を体感。出発15分でもう帰りたくなったジョニ男だったが、エアコン業者に電話。「熱交換器のところが破裂したのではないか…」と言われるも、すぐに直せるものではないため、ジョニ男は「詳細はYouTubeを見てください」と宣伝した。
そして、約2時間のドライブを経て、千葉・富津付近でランチを食べたところで前編終了。続きは後編に持ち越された。
