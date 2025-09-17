9月も後半に入っていますが、きょう17日（水）はまだ真夏のような猛暑と急な雷雨のおそれが続きます。近畿から関東甲信の最高気温は35℃以上の猛暑日になる所がありそうです。

■晴れる所も午後は天気急変のおそれ

きょう17日（水）は、前線が近づく北日本から北陸で雨が降ったりやんだりで、昼前ごろにかけて大雨になりそうです。関東から西では日ざしが届きますが、午後を中心に急な雷雨となるおそれがあります。局地的には滝のような非常に激しい雨が降り、短時間で道路が冠水したり、地下など低い土地が浸水してしまう可能性があります。

■まだ35℃超え予想 熱中症対策を

関東から沖縄にかけては日ざしが届くことに加えて、南から暖かい空気が流れ込みます。そのため、昼間は真夏のような暑さが続くでしょう。最高気温は東京都心・大阪・那覇は34℃、名古屋は35℃、前橋・甲府・熊谷（埼玉）は36℃など猛暑日になる所がありそうです。急な雷雨とともに、熱中症にも気をつけた方がいいでしょう。

＜きょう17日（水）の各地の予想最高気温＞

札幌：25℃ 釧路：26℃

青森：28℃ 盛岡：28℃

仙台：32℃ 新潟：30℃

長野：32℃ 金沢：32℃

名古屋：35℃ 東京：34℃

大阪：34℃ 岡山：34℃

広島：34℃ 松江：31℃

高知：33℃ 福岡：33℃

鹿児島：32℃ 那覇：34℃

■次第に夏の空気から秋の空気へ

あす18日（木）以降は20日（土）ごろにかけて秋雨前線が本州付近に停滞し、曇りや雨の所が多くなりそうです。雨が降ることに加え、夏の空気から秋の空気に入れ替わります。そのため35℃を超える猛烈な残暑は次第に落ち着く見込みです。東京都心の最高気温は、あす18日（木）は今年最後の猛暑日になる可能性がありますが、あさって19日（金）から20日（土）にかけては26℃と30℃を下回るでしょう。