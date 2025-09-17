もし光源氏がドラッカーを読んでいたら――。

想像するだけで少し愉快で、でもなぜか妙に気になる。

今年、没後20年を迎えるピーター・F・ドラッカーのマネジメント論は、

リーダーが抱える悩みを今も鮮やかに解きほぐしてくれます。

「難しそうだから避けてきた」という人にこそ届いてほしい、

ストーリー仕立てで学べる新しいドラッカー入門、

『かの光源氏がドラッカーをお読みになり、マネジメントをなさったら』がついに刊行です。

本記事では、著者の吉田麻子氏にドラッカーの魅力を伺いました。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局 吉田瑞希）

マネジャーの地位につけてはならない人物

――ドラッカーが「ダメなマネジャー」として挙げているものはありますか。

まず、ドラッカーが繰り返し強調しているのは「真摯さ」です。

『マネジメント［エッセンシャル版］』にはこうあります。

「マネジャーにできなければならないことは、そのほとんどが教わらなくても学ぶことができる。しかし、学ぶことのできない資質、後天的に獲得することのできない資質、始めから身につけていなければならない資質が、一つだけある。才能ではない。真摯さである」

また『現代の経営』では、マネジャーの地位につけてはならない人物として次を挙げています。

・人の強みではなく弱みに焦点を合わせる者

・現実的でない皮肉家

・何が正しいかより「誰が正しいか」に関心をもつ者

・真摯さより頭脳を重視する者

・有能な部下を恐れる者

・自らの仕事に高い基準を定めない者

こうした人々は、どんなに能力があってもマネジャーの地位にふさわしくない「真摯さに欠けた人物」ということができます。

――では逆に、「優秀なマネジャー」の定義を教えてください。

ドラッカーは、マネジメントには三つの役割があるとしています。

・自らの組織に特有の目的とミッションを果たすこと

・仕事を生産的なものとし、働く人たちに成果をあげさせること

・社会に与えるインパクトを処理するとともに、社会的な貢献を行うこと

この三つをバランスよく果たすために必要なのが「真摯さ」であり、さらに「人の強みを生かし、弱みを意味のないものにする」という視点です。

つまり、真摯さを土台にして、人の強みを組織の成果と社会的貢献につなげる人――それが、ドラッカーのいう「優秀なマネジャー」といえるのではないかと思います。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）