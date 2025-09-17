「彼は傑出している」イングランド古豪加入の28歳日本人を英国人記者が絶賛！「本当に素晴らしい」
今夏にポーランドの名門レギア・ワルシャワからイングランド２部の古豪ブラックバーンに加入した森下龍矢は、９月13日に開催されたチャンピオンシップ第５節のワトフォード戦で、大橋祐紀のアシストから初ゴールをマーク。１−０勝利の立役者となった。
その28歳の日本代表を絶賛したのが、イングランドの著名なジャーナリスト、ジョージ・エレック氏だ。
『THE72』によれば、The Athleticのポッドキャスト『Not The Top 20』で、次のように称えている。
「彼は新加入選手の中で傑出した存在だ。試合で最も重要なゴールを、見事なシュートで決めた。本当に素晴らしい動きだった。（トッド）キャントウェルにパスを通し、大橋がコーナーを回り込んでわずかにコースを変え、森下が素晴らしいフィニッシュを決めたんだ」
加入２試合目で目に見える結果を残した森下。今後のさらなる活躍にも期待が高まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】日本代表FWが超絶アシスト→28歳日本人のイングランド初ゴール
