ももクロ・百田夏菜子が出演…JBC新CM「BREEDER」篇公開

千葉県競馬組合、ホッカイドウ競馬、JBC実行委員会は9月17日より、11月3日（月祝）に開催される「JBC」に向けた新CM「BREEDER」篇の放映を開始した。出演はももいろクローバーZの百田夏菜子。

今年で75周年を迎え、全面リニューアルした船橋競馬場と門別競馬場を舞台に行われる「JBC」は、アメリカのブリーダーズカップを模範とし、生産者が主導するレースとして創設された。CMでは、レースを陰で支えるブリーダー（生産者）の存在をテーマに、百田が「優しさと強さ」を併せ持つストーリーテラーを演じている。

撮影現場では、監督から「明るさの中にある強さを表現してほしい」「落ち着いているけど目の奥は燃えている力強い瞳を意識してほしい」といった細かな指示が飛ぶ中、百田は繊細かつ力強い演技を披露。「まだ名もなき競走馬」というセリフがすごく印象に残っているといい、「育てている間は名前が付いていない状態と聞き、ニックネームをつける裏話を伺って印象に残っています」と語った。

さらに、自身の原点について問われると「やっぱりライブだと思います。私たちのグループは路上から始まっていて、その頃のことが今の力になっていると思います」と振り返り、芸能生活とJBCの「原点」を重ね合わせた。

撮影後には翌日が誕生日だった百田に、スタッフからサプライズで花束とケーキが贈られる一幕もあり、百田は「30歳最後の撮影がこのCMで本当に楽しく、31歳もまた頑張る力をもらいました」と笑顔を見せた。