ÆüËÜ³ô¡¢¡ÖËüÇî¡×¡õ¡Öºå¿ÀÍ¥¾¡¡×¤ÎÆÃ¼û¤ËÊ¨¤¯¡Ö¥×¥í¸·Áª¡¦´ØÀ¾ÌÃÊÁ£µÁª¡×¡Ú¿·NISA¡Û¡Ú¹âÇÛÅö¡Û
2025Ç¯¤Î¥×¥íÌîµå¤Ç¤Ï¡¢ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤¬£²Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥»¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤âÍ¿ô¤Î¿Íµ¤µåÃÄ¤ÎÍ¥¾¡¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê·ÐºÑ¸ú²Ì¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Êª²Á¹âÆ¤Î±Æ¶Á¤ÇÀáÌó»Ö¸þ¤¬¶¯¤Þ¤ë¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢²áµî20Ç¯´Ö¤ÇºÇÂç¤È¤Ê¤ë1,000²¯±ßÄ¶¤ËµÚ¤Ö¤È¤Î»î»»¤¬Â¿¤¯Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´ØÀ¾¥¨¥ê¥¢¤Ë°Û¼Á¤È¤â¤¤¤¨¤ë³èµ¤¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤è¤¦¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ß¤»¤¿¥À¥ó¥È¥Ä¤Î¶¯¤µ¤«¤é¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¡Ö°Å¹õ»þÂå¡×¤ò¤âÊ¤¤¹Ä¹´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¡Ö²«¶â»þÂå¡×¤ÎÅþÍè¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾ÝÄ§Åª¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È°Ê³°¤Ë¤â¡¢´ØÀ¾¥¨¥ê¥¢¤Î»ýÂ³Åª¤Ê·Êµ¤³ÈÂç¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¾ò·ï¤¬À°¤¤¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ï»öÁ°ÁÛÄê¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ëÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ñ¸÷¡¦½ÉÇñ¡¦¸òÄÌ´ØÏ¢¤òÃæ¿´¤Ë¡ÖÆÃ¼û¡×¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£ËüÇî¤ÎÀ®¸ù¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤ËÂ³¤¯Åý¹ç·¿¥ê¥¾¡¼¥È¡ÊIR¡Ë¤Î³«¶È¤Ë¸þ¤±¤¿µ¡±¿¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¡¢¿·¤¿¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥éÅê»ñ¤ä¸ÛÍÑÁÏ½Ð¤Ø¤Ä¤Ê¤¬¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤Î·úÀß¤âµÞÂ®¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£AI¤ÎÉáµÚ¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Î²ÃÂ®¤ËÈ¼¤¤¡¢ÇüÂç¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤ò½èÍý¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢¼óÅÔ·÷¤Ç¤ÏÅÚÃÏ¤äÅÅÎÏ¤Î³ÎÊÝ¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢ºÒ³²¥ê¥¹¥¯¤ÎÊ¬»¶¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤é¤âÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼·úÀß¤ò´ØÀ¾¥¨¥ê¥¢¤Ø¿Ê¤á¤ë°ÕµÁ¤ÏÂç¤¤¤¡£¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤Î·úÀß¥é¥Ã¥·¥å¤Ï¡¢IT¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢ÅÅÎÏ¶¡µë¤ä¶õÄ´ÀßÈ÷¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¸÷¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ê¤É¤ÎÅÅ»ÒÉôÉÊÊ¬Ìî¤Ë¤â¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤À¤í¤¦¡£À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ë´ØÀ¾·ÐºÑ¤Ç³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë´ë¶È¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¥ì¥ó¥´¡¼¡Ê3941¡Ë
¢£³ô²Á¡Ê9/12»þÅÀ½ªÃÍ¡Ë798.8±ß¡¡ÇÛÅöÍø²ó¤ê¡ÊÍ½¡Ë3.76¡ó
ÃÊ¥Ü¡¼¥ë¸¶»æ¤«¤éÀ½ÉÊ¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤Æ¼ê¤¬¤±¤ë¥ì¥ó¥´¡¼¤Ï¡¢¹ñÆâ¥·¥§¥¢Ìó30¡ó¤ò¸Ø¤ë¥È¥Ã¥×¥á¡¼¥«¡¼¡£¹ñÆâ·Êµ¤Á´ÈÌ¤Ë¤ÏÉÔÆ©ÌÀ´¶¤¬Éº¤¦¤â¤Î¤Î¡¢´ØÀ¾·ÐºÑ¤ÎÉâÍÈ¸ú²Ì¤äºòÇ¯¤Þ¤Ç¤Î¼å´Þ¤ß¤ÎÈ¿Æ°¤«¤é¡¢ÃÊ¥Ü¡¼¥ëÈÎÇäÎÌ¤¬ÄìÆþ¤ì¤Ø¸þ¤«¤¦µ¡±¿¤ÏÂç¤¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡¢¡£
Æ±¼Ò¤Ï10·îÇ¼ÉÊÊ¬¤«¤é¤ÎÃÊ¥Ü¡¼¥ë¸¶»æ¤ÎÃÍ¾å¤²¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Íè2027Ç¯3·î´ü¤Ë¤Ï°ì´Ó¤·¤¿ÃÍ¾å¤²¸ú²Ì¤¬¶ÈÀÓ¤ò¸£°ú¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£³ô²Á¤ÏPBR¡Ê³ô²Á½ã»ñ»ºÇÜÎ¨¡Ë0.5ÇÜÁ°¸å¤Î³ä°Â¿å½à¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÃÍ¾å¤²¸ú²Ì¤Î¿»Æ©¤Ë¤è¤ê³ô²Á¾å¾º¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¹â¤Þ¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¡£
Ãæ´ü·Ð±Ä·×²è¡ÖVISION120¡×¤Ç¤Ï¡¢2030Ç¯3·î´ü¤Þ¤Ç¤Ë¡Ö±Ä¶ÈÍø±×700²¯±ß¡¢ROE¡Ê¼«¸Ê»ñËÜÍø±×Î¨¡Ë8.5¡ó¡×¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£Íø±×½Å»ë¤ÎÊý¿Ë¤òÌÀ³Î¤Ë·Ç¤²¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÀßÈ÷Åê»ñ¤äM&A¡Ê´ë¶ÈÇã¼ý¡Ë¤ÎÀÑ¶Ë²½¤âÌÜ»Ø¤¹°Õ¸þ¤À¡£½ã»ñ»º¤ËÀê¤á¤ëÀ¯ºöÊÝÍ³ô¼°¤Î³ä¹ç¤ò¡¢2025Ç¯3·î´üËö¤Î14.5¡ó¤«¤é10¡ó¤Ø½Ì¸º¤·¡¢ÇÛÅöÀ¸þ¡Ê½ãÍø±×¤ËÀê¤á¤ëÇÛÅö¶â¤Î³ä¹ç¡Ë30¡ó¤òÌÜÉ¸¤È¤¹¤ë»ñËÜÀ¯ºö¤ò¼¨¤¹¤Ê¤É¡¢³ô¼ç´Ô¸µ¤Ø¤ÎÀÑ¶Ë»ÑÀª¤âÉ¾²Á¤·¤¿¤¤¡£
£Ê£ÒÀ¾ÆüËÜ¡Ê9021¡Ë
¢£³ô²Á¡Ê9/12»þÅÀ½ªÃÍ¡Ë2978±ß¡¡ÇÛÅöÍø²ó¤ê¡ÊÍ½¡Ë2.48¡ó
ÂçºåËüÇî°Ê¹ß¤âËÌÎ¦¿·´´Àþ±ä¿¸ú²Ì¤ä¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¡ÊË¬Æü³°¹ñ¿Í¡Ë¼ûÍ×¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢¹¥Ä´¤Ê¼ûÍ×¤¬·ÑÂ³¤¹¤ë´üÂÔ¤ÏÂç¤¤¤¡£´ØÀ¾·÷¤Î¼çÍ×¸òÄÌ¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÃ´¤¦¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¡¢Ê¿Æü¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¿·´´Àþ¼ûÍ×¤â²óÉü·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢ËüÇî½ªÎ»¸å¤ÎÈ¿Æ°¸º¤Ï¾®Éý¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤À¤í¤¦¡£
µòÅÀ±Ø¤ÎÂçµ¬ÌÏºÆ³«È¯¤â¶¯¤ß¤À¡£2025Ç¯3·î´ü³«¶È¤Î¡Ö¥¤¥Î¥²¡¼¥ÈÂçºå¡×¡ÖJP¥¿¥ï¡¼Âçºå¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÖÂçºå¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ä¡Öminamoa¡×¤Ê¤É¤Î¡Ö¹Åç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ï¡¢º£¸åËÜ³ÊÅª¤Ë¼ý±×¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£º£Ç¯6·î¤Ë¤Ï¿·¼ÒÄ¹¤¬½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Â¸µ¤Ç¤Ï2027Ç¯3·î´ü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¸«¹þ¤ß¤Î¿·Ãæ´ü·Ð±Ä·×²è¤òºöÄêÃæ¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
Íè´ü°Ê¹ß¤ÏÂç·¿Åê»ñ¤¬°ì½ä¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥ê¡¼¡¦¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥í¡¼¡Ê´ë¶È¤¬¼«Í³¤Ë»È¤¨¤ë»ñ¶â¡Ë¤Î³ÎÊÝ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£¸½ºß¡¢Æ±¼Ò¤Ï¡ÖÇÛÅöÀ¸þ¡Ê½ãÍø±×¤ËÀê¤á¤ëÇÛÅö¤Î³ä¹ç¡Ë35%°Ê¾å¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢2024Ç¯3·î´ü¤«¤é¡Ö2027Ç¯3·î´ü¤Ç¹ç·×1,000²¯±ß¤Î¼«¸Ê³ô¼°¼èÆÀ¤ò¼Â»Ü¡×¤¹¤ë·×²è¤ò»ý¤Ä¤¬¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë³ô¼ç´Ô¸µ¤Î´üÂÔ¤â¹â¤Þ¤í¤¦¡£
¥À¥¤¥¥ó¹©¶È¡Ê6367¡Ë
¢£³ô²Á¡Ê9/12»þÅÀ½ªÃÍ¡Ë15700±ß¡¡ÇÛÅöÍø²ó¤ê¡ÊÍ½¡Ë2.04¡ó
À¤³¦¤ÇÍ£°ì¡¢¶õÄ´¤ÈÎäÇÞ¡Ê¶õÄ´µ¡´ïÆâ¤ÇÇ®¤ò±¿¤ÖÊª¼Á¡Ë¤ò¼«¼ÒÀ¸»º¤Ç¤¤ëµ»½ÑÎÏ¤¬ºÇÂç¤Î¶¯¤ß¤À¡£À½ÉÊ¤Î¾Ê¥¨¥ÍÀÇ½¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´Ä¶¡¦¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÌäÂê¤Î²ò·èÎÏ¤Ç¡¢Â¾¼Ò¤ÎÄÉ¿ï¤òµö¤µ¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÀ¤³¦³ÆÃÏ¤ÇÆÈ¼«¹½ÃÛ¤·¤¿ÈÎÇä¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ä¡¢¥¼¥Í¥³¥ó¡ÊÁí¹ç·úÀß¶È¼Ô¡Ë¤äÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤È¤Î¶¯¸Ç¤Ê´Ø·¸¤âº¹ÊÌ²½¤ÎÍ×ÁÇ¤È¤Ê¤ë¡£
º£¸å¤Î´ØÀ¾·ÐºÑ¤ò»Ù¤¨¤ë¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼·úÀß¤Î¿ÊÄ½¤âÄÉ¤¤É÷¤À¡£¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼Æâ¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ëÂçÎÌ¤ÎÇ®¤òÎä¤ä¤¹¼ûÍ×¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ë¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¼Ò¤âÊÆ¹ñ¤òÃæ¿´¤Ë¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¸þ¤±Âç·¿¶õÄ´¤Î¼õÃí¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹ÌÖ¤ä¥á¥Ë¥å¡¼³È½¼¤Ë¤è¤ê¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó»ö¶È¡Êµ¡´ïÈÎÇä¤Ë²Ã¤¨¤ÆÌäÂê²ò·è¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë»ö¶È¡Ë¤ò³ÈÂç¤µ¤»¤ëÊý¿Ë¤À¡£
2026Ç¯3·î´ü¤Î±Ä¶ÈÍø±×¤Ï4,350²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ8.3¡óÁý¡Ë¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤Ç¤Î´ØÀÇ´ØÏ¢ÈñÍÑ¤ò¿¥¤ê¹þ¤ó¤À¤¦¤¨¤Ç¤ÎÁý±×·×²è¤À¡£¾Ê¥¨¥Í¤Ê¤É¤Îµ»½ÑÍ¥°ÌÀ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¸þ¤±³ÈÂç¤ä¥¤¥ó¥É»Ô¾ì¤Î³«ÂóÍ¾ÃÏ¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ì¤Ð¡¢¼é¤ê¤È¹¶¤á¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤éÀ®Ä¹Í¾ÃÏ¤ÏÂç¤¤¤¡£
½»Í§ÅÅµ¤¹©¶È¡Ê5802¡Ë
¢£³ô²Á¡Ê9/12»þÅÀ½ªÃÍ¡Ë2618.5±ß¡¡ÇÛÅöÍø²ó¤ê¡ÊÍ½¡Ë2.94¡ó
À¤³¦¥È¥Ã¥×¥·¥§¥¢¤ò¸Ø¤ë¼«Æ°¼ÖÍÑ¥ï¥¤¥ä¡¼¥Ï¡¼¥Í¥¹¡Ê¼«Æ°¼Ö¤ÎÅÅ¸»¡¦¿®¹æ¤ò³ÆÉôÉÊ¤ËÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÁÈ¤ßÅÅÀþ¡Ë¤ò¼çÎÏ»ö¶È¤È¤¹¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Î±Æ¶Á¤ò²áÅÙ¤Ë·Ù²ü¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¸þ¤±¤Ë²Á³ÊÅ¾²Ç¤ò¿Ê¤á¤ëÊý¿Ë¤À¡£¤Þ¤¿¡¢¸÷¥Õ¥¡¥¤¥Ð¤ä¸÷ÉôÉÊ¡¢FPC¡Ê¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¥×¥ê¥ó¥È´ðÈÄ¡Ë¡¢ÅÅÎÏ¥±¡¼¥Ö¥ë¡¢Ä¶¹Å¹©¶ñ¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë»ö¶ÈÅ¸³«¤â»ö¶È¤Î°ÂÄêÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
³¤Äì¥±¡¼¥Ö¥ë¤ä¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¸þ¤±¸÷¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ê¤É¤Î¾ðÊóÄÌ¿®Ê¬Ìî¤òÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¸µ¤Ç¤ÏÄ¶Â¿¿´¸÷¥±¡¼¥Ö¥ë¡Ê1ËÜ¤Î¥±¡¼¥Ö¥ë¤ËÂ¿¿ô¤Î¸÷¥Õ¥¡¥¤¥Ð¤òÂ«¤Í¤¿¤â¤Î¡Ë¤Ê¤É¤Î°ú¤¹ç¤¤¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2026Ç¯3·î´üÂè1»ÍÈ¾´ü¡Ê4·î-6·î´ü¡Ë¤Ï¡¢¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¸þ¤±¤Ë¸÷¥±¡¼¥Ö¥ë¤ä¸÷ÇÛÀþµ¡´ï¤ÎÈÎÇä¤¬¿¤Ó¡¢¤Î½ãÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ11%Áý¤È¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¡£º£´ü¤Ï¸÷¥³¥Í¥¯¥¿¤Î½Ð²ÙÎÌ¤òÁ°Ç¯ÈæÌó2ÇÜ¤ËÁý¤ä¤¹¤Ê¤ÉÀ¸»ºÇ½ÎÏ¤ÎÁý¶¯¤â¿Þ¤ë¡£
2025Ç¯3·î´ü¤Ë±Ä¶ÈÍø±×¤Î54%¤òÀê¤á¤¿¼«Æ°¼Ö´ØÏ¢»ö¶È¤Î¹½À®Èæ¤ò2030Ç¯3·î´ü¤Ë41%¤Þ¤Ç°ú¤²¼¤²¡¢¾ðÊóÄÌ¿®»ö¶È¤òÆ±6%¤«¤é25%¤Þ¤Ç¹â¤á¤ëÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£»ö¶È¹½Â¤²þ³×¤Î¿ÊÅ¸¤â´üÂÔºàÎÁ¤È¤Ê¤í¤¦¡£
Â¼ÅÄÀ½ºî½ê¡Ê6981¡Ë
¢£³ô²Á¡Ê9/12»þÅÀ½ªÃÍ¡Ë2550.5±ß¡¡ÇÛÅöÍø²ó¤ê¡ÊÍ½¡Ë2.12¡ó
ÀÑÁØ¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥³¥ó¥Ç¥ó¥µ¡¼¡ÊMLCC¡Ë¡ÊÅÅµ¤¤òÃß¤¨¡¢¥Î¥¤¥º¤ò½üµî¤¹¤ëÅÅ»ÒÉôÉÊ¡Ë¤ÇÀ¤³¦¥·¥§¥¢Ìó4³ä¤òÀê¤á¤ë¥È¥Ã¥×´ë¶È¡£MLCC¤ÏAI¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ä¼«Æ°¼Ö¤Ê¤ÉÀèÃ¼µ»½Ñ¤ËÉÔ²Ä·ç¤ÊÈù¾®ÉôÉÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ±¼Ò¤Ï´ØÀ¾·ÐºÑ·÷¤Ë¤ª¤±¤ëÀèÃ¼µ»½Ñ»º¶È¤Î¶¯²½¤Ë¤â¶¯¤¤±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Ä¡£Â¸µ¤Ç¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó°ÍÂ¸»ö¶È¹½Â¤¤«¤éÃ¦µÑ¤·¡¢À®Ä¹»Ô¾ì¤Ç¤¢¤ëAIÊ¬Ìî¤Ø¤ÎÀÑ¶ËÅê»ñ¤ò´º¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¼Ò¤Ç¤Ï¡¢2030Ç¯º¢¤ËAIµ¡´ï¤ÎÉáµÚ¤¬ËÜ³Ê²½¤·¡¢AI¸þ¤±¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤Ï½¾Íè¤Î8ÇÜ¤â¤ÎMLCC¼ûÍ×¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤¿¤á2026Ç¯3·î´ü¤ÎÀßÈ÷Åê»ñ³Û¤Ï2,700²¯±ß¤ÈÁ°´üÈæ¤Ç5³äÁý¤ä¤¹·×²è¤À¡£Ã»´üÅª¤Ê·Êµ¤ÊÑÆ°¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤ÊÀ®Ä¹¤ò³Î¼Â¤Ë¥â¥Î¤Ë¤¹¤ëÀïÎ¬¤À¡£
³ô¼ç´Ô¸µ¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤À¡£2026Ç¯3·î´ü¤ÎÇ¯´ÖÇÛÅö¤Ï1³ô¤¢¤¿¤ê60±ß¤ÈÁ°´üÈæ3±ßÁýÇÛ¤Î¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢16´üÏ¢Â³¤Î¼Â¼ÁÁýÇÛ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶ÈÀÓ¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤DOE¡Ê³ô¼ç»ñËÜÇÛÅöÎ¨¡á³ô¼ç»ñËÜ¤ËÂÐ¤¹¤ëÇÛÅö¶â¤Î³ä¹ç¡Ë¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ãæ´üÅª¤Ê³ô¼ç´Ô¸µ¤Î°ÂÄêÀ¤«¤é¤âÃíÌÜ¤Ç¤¤ë¡£
´ØÀ¾¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥Ö¡¼¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿·¤¿¤Ê»þÂå¤ò¹ð¤²¤ëÍ½Ãû¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ËüÇîÀ®¸ù¤ËÂ³¤¯ÂçºåIR¹½ÁÛ¡¢¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼·úÀß¥é¥Ã¥·¥å¡¢ÃÏ°è¤Î°ìÂÎ´¶¤ò¹â¤á¤ëºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î²«¶â´ü¤Ê¤É¡¢¤¤¤Þ¤ÎÆüËÜ¤Ç¤â¤Ã¤È¤â¥Û¥Ã¥È¤Ê²ÄÇ½À¤ò»ý¤Ä·ÐºÑ·÷¤È¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£
