福岡市の福岡工業大学で、ユニークな俳句の体験会が開かれました。参加者は、自分の詠んだ俳句をAIに添削してもらうことで、新たな俳句の世界を体験していました。

■参加者

「楽しむ気持ちがよく表現されています。」



福岡市東区の福岡工業大学で16日、開かれたのは、AI俳句チャットボット「CHATｰBASHIRA（ちゃばしら）」の体験会です。



開発したのは、福岡工業大学大学院 情報工学専攻の2年生、井崎茉奈さん（24）です。





井崎さんが学ぶ馬場謙介教授の研究室では、飲料メーカーが毎年開催している俳句コンテストで、投稿された俳句の盗作や重複を検知する検索AIの開発に取り組んできました。■福岡工業大学大学院 修士2年・井崎茉奈さん（24）「SNSをやってみたいけれど、怖くて手が出せない。俳句だったら共通点があり、一歩踏み出しやすいと考えて、システムを開発しました。」

記者も体験してみました。



■森野里奈記者

「もう9月も半ばですが、暑い日が続きますよね。秋の味覚が楽しめるのはいつになるのでしょうか。そんな私の気持ちをここで一句。汗ぬぐい 栗もぶどうも まだ遠し。」

この俳句について、AIチャットボット「CHATーBASHIRA」にアドバイスしてもらいました。



■森野記者

「感情の表現を強調するといいとアドバイスをもらいました。例えば、汗ぬぐい 秋の実りを 待ちわびて、とあります。その方が、情景も感情も分かりやすいですね。」



実際に体験に訪れた福岡市東区の荒巻サキ子さん（77）は、今回初めて俳句に触れたといいます。



夏の季語「さるすべり」を使い、初めて俳句を詠むワクワク感を加えた句になるようAIチャットボットに相談して考えていきます。



■荒巻サキ子さん（77）

「初俳句 心おどらせ 百日紅（さるすべり）。一句作っただけで、私はすごくうれしかった。アドバイスをもらえる。自分ではよく分からないので、それがいいなと思いました。」



このAI俳句アプリは、ことし中に一般向けにリリースされる予定です。さらにアプリの改良を重ね、出版社と協力して、アプリを使った俳句集の出版などを目指します。



■開発した井崎茉奈さん（24）

「皆さんに楽しかったと言ってもらえたので、作ったものに意味があったのだと再確認できました。達成したいのは、オンライン句会を開催したい。福祉施設や老人ホーム同士をつないで、より高めあっていけるようなものを目指していきたいです。」



AI俳句アプリが、新たな世界を広げてくれそうです。



※FBS福岡放送めんたいワイド2025年9月16日午後5時すぎ放送