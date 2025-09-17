“軽自動車”の代わりになる!? 斬新「3人乗りトライク」“新車97万円”で登場！ コスパ最高＆“普通免許”で乗れる「第3の選択肢」！ 都市生活にピッタリな「ダイゾーNEO-ONE」EVイノベーターが販売スタート！
“軽自動車”の代わりになる!? 斬新「3人乗りトライク」登場！
2025年9月11日、東京都渋谷区に本社を置くスカイ・イノベーターは新規事業「イーブイ イノベーター」として、ダイゾーの開発・製造したトライク「e-NEO」シリーズの取り扱いを開始すると発表しました。
また同時に、渋谷を販売拠点に販売活動および試乗体験サービスをスタートするとも発表しています。
【画像】超カッコいい！ これが新車97万円の「新型トライク」です！（15枚）
今回イーブイ イノベーターが正規販売店として取り扱うe-NEOとは、一体どのような乗り物なのでしょうか。
e-NEOとは、ダイゾーがラインナップする電動トライクのシリーズです。
扱いやすい小型サイズでありながら、いわゆるEVスクーターやミニカーとは異なり“3人乗り”を実現としています。
そのため、狭い都市部の道路や駐車スペースにもフィットしつつ、荷物や家族の移動にも十分対応が可能。
利便性・安全性・経済性を兼ね備え、日常の「ちょっとした移動」から「週末のアウトドア」まで幅広く活用できるため、従来の軽自動車の代わりにも使える新しいモビリティだといいます。
そんなユニークなe-NEOシリーズにおいて、フラッグシップモデルとなるのが「NEO-ONE」です。
同車は、クルマとバイクの利点を持ち合わせたスタイルが特徴で、ドアがなくバイクに近い構造を採用。
しかし屋根があるため、雨天時でも快適な運転を可能としています。
一方で、クルマと同様にコインパーキングを利用できるため、移動先で駐車場所に困ることもありません。
運転には普通自動車免許（AT限定可）が必要で、維持費は250ccのバイクと同等。
車検や車庫証明も不要なため、低コストで手軽に所有できるのが大きな魅力です。
また法的にはヘルメットの装着義務が無く、あくまでも任意という手軽さも同車の特徴です（ヘルメット装着を推奨）。
そんなNEO-ONEのボディサイズは、全長2245mm×全幅1150mm×全高1630mm。
軽自動車よりも圧倒的にコンパクトゆえ、極めて取り回しが良く、車両重量は320kgと軽量ですが、先述のように最大3人まで乗車可能です。
ドアはありませんが、専用のレインガードを装備することで雨風を防ぐことができ、また使用しないときは簡単に巻き上げて収納できます。
安全面も充実しており、バックモニターやヒルホールドコントロールを標準装備。坂道発進時に後退する心配もありません。
充電は100Vと200Vの両方に対応しており、自宅でも充電ステーションでも手軽に充電が可能です。
NEO-ONEの最高速度は50km／h、一回のフル充電での航続距離は約100kmとなっており、バッテリーは5年から6年ほど使用できると公表されています。
ボディカラーは「マットブラック」「シルバー」「ホワイト」の3色を設定。
車両価格（消費税込）は97万9000円です。
※ ※ ※
イーブイ イノベーターは今回の発表とe-NEOシリーズについて、
「東京における発信の中心地渋谷から、都市に暮らす人々が実際に触れ・体験し・共有することで新しいモビリティ文化が浸透していく事を目指します」
と説明しており、“一般的な販売店”ではなく「都市型モビリティのショーケース」として、都市生活に適したEVの使い方や楽しみ方を発信していくと熱意をのぞかせます。
カルチャー・スタートアップなど様々なトレンドが生まれる渋谷を起点としたこの挑戦は、新時代の都市型ライフスタイルを提示し、軽自動車や原付バイクなどとは異なる「第3の選択肢」として、電動トライク普及の新しい波を生み出す可能性を秘めています。