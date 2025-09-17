限定お月見ドーナツも⁈クリスピー・クリーム・ドーナツの秋の新作に大注目!!

暑い日もありつつ、すっかり季節は秋。クリスピー・クリーム・ドーナツから、秋の味覚、「芋・栗・かぼちゃ」を使った新作が発売されています！ほっこりした味わいに、温かみのあるカラーがとっても可愛い♡さらに、店舗限定のお月見ドーナツも登場。さらには店舗限定のお月見ドーナツも?!食欲の秋はクリスピー・クリームのドーナツでココロもカラダも満たしましょう♪

ドーナツで楽しむ“秋の味覚狩り”！

まずご紹介するのは、クリスピー・クリーム・ドーナツの秋限定フレーバー、「Autumn」。秋の味覚を代表する“いも”“栗”“かぼちゃ”が、3品の新作ドーナツにそれぞれ使われ、”秋の味覚狩り”気分を楽しめるそう!!秋の王道スイーツ、「スイートポテト」「モンブラン」「パンプキン プティング」がドーナツになった、秋らしいラインアップです。

鮮やかな紫色が目を引く『スイート ポテト タルト』は、紫芋風味のコーティングに、黄金色のバタークランチのコントラストが秋気分。ドーナツの真ん中に絞られたスイートポテト風味のクリームと、その下に入ったビスケットの食感、そしてトッピングされたさつまいもの甘露煮の味わいにほっこり♡

贅沢なクリームがたっぷりの『モンブラン クリーム』は、栗の甘さを存分に堪能できる、栗好きにはたまらない一品。ミルキーなバニラクリームと上品な甘さのモンブラン風クリームが重なり、まるで本物のモンブランのよう!!トッピングにも甘栗のかのこが飾られ、贅沢な秋を感じられる一品です。

オレンジの見た目も秋らしい『キャラメル パンプキン プティング』は、かぼちゃの甘さとキャラメルの風味がオトナな秋のドーナツ。中にたっぷり入ったキャラメルカスタードクリームがまろやかで、かぼちゃのほっこりした甘さをさらに引き立てます。表面にちょこんと絞ったバニラクリームの上にかぼちゃの種の食感も良く、満足感たっぷり!!

どれを食べても秋の味覚たっぷり!!ピクニックのお供や、自分へのご褒美にもぴったりです。やさしい甘さとほっこりとした風味のドーナツで、おうちにいながらにして“秋の味覚狩り”気分。とっても贅沢ですね!!

ドーナツでお月見も!!

さらに、クリスピー・クリーム・ドーナツ 東京国際フォーラム店限定で、新商品『クリスピー・クリーム・プレミアム 東京 お月見 マロン＆クリーム』も新発売。

夜空に浮かぶ満月を思わせる、秋の夜にぴったりの“お月見ドーナツ”です。

“夜空”をイメージしたビターチョコをかけたドーナツの真ん中には、ふわっと軽いホイップクリームと、満月をイメージした黄色の栗あんが。さらに栗あんの上には、もちっとやわらかな求肥と栗の甘露煮がトッピングされ、まるでお月見団子のよう!!

仕上げにはキラキラ輝く金箔がかかり、雅な日本の秋を感じられます。“お月見ドーナツ”を片手に、秋の夜長を楽しむひと時…とっても幸せになれそうです♪

限定ドリンクも秋の香り

秋はほうじ茶も美味しい季節。丸の内オアゾ店限定で、『りんご香る 加賀棒ほうじ茶』と、『加賀棒ほうじ茶ラテ アップル＆ジンジャー』も新発売。りんごをブレンドした加賀棒ほうじ茶がとっても芳ばしいんです♡

キャラメルソースがトッピングされたラテは、こちらの茶葉のミルクティーをベースにアップルパイ風味のシロップとジンジャーシロップも重なり、さらに秋らしいデザートドリンク。ひと口でほっこりできますよ♪

この秋はクリスピー・クリーム・ドーナツで、秋の味覚を一挙に満喫。素敵なひと時をお過ごしください。