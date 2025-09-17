シニアプロの飛距離アップ術！実は…構えたときの頭の位置が重要だった
いわゆるビハインド・ザ・ボールが正しくできているかどうか。これが、シニアになっても飛ぶ人と飛ばない人の違いのひとつ。インパクトだけでなく、アドレスでの頭の位置も重要なポイントだ。
構えたときの頭の位置とボールへの目線を保つ
ビハインド・ザ・ボールとは、インパクト時に頭の位置がボールよりうしろにある状態のこと。飛距離アップの必須条件だが、シニアになるとこれができなくなり、ドライバーが飛ばなくなる人が多い、と増田伸洋はいう。
「視力の低下や不安感などにより、シニアはボールを凝視しがちで、最初から頭の位置がズレています。頭をボールのうしろに正しくセットし、ボールへの目線を斜めにすることが大切。そして、その頭の位置と目線をインパクトまでキープ。頭が左（目標方向）に流れないように、軸回転のスイングで頭をしっかり残す。こうすればクラブが効率よく加速し、大きく飛ばせますよ」
コースに出ると「ボールをよく見てしっかり当てたい」という気持ちが強くなり、頭が目標方向にズレてしまう人が多い
頭を残して打つ
ビハインド・ザ・ボールの形をイメージし、頭をしっかり残して打つ。遠心力が働いてクラブが走り、大きなフォローで飛ばせる
Point１：頭をボールのうしろにセットしてボールへの目線を斜めにする
ドライバーを体の前で立てて、両足を閉じ、ボールを左足中指の前に置く。次に左足を足の横幅1足ぶん、右足を2足ぶん広げる。最後に上半身を前傾させてドライバーを下ろす。こうするとボール位置が左足カカトの線上になり、頭とボールの位置関係が適正になる
目線は斜め
ドライバーの場合、ボールを左に置き、上半身が右に少し傾くぶん、ボールへの目線は斜めになる
真っすぐな目線
ボールを凝視すると、頭の位置がズレたり前傾が深くなったりして、真っすぐな目線になってしまう
Point２：頭の位置と目線をキープし顔を下に向けたまま振る
歳をとると下半身が動かしにくくなるため、ダウンスイングで上半身が突っ込みやすくなり、頭が目標方向に流れてしまう。これを防ぐには、構えたときの頭の位置と目線をキープしたうえで、軸回転のスイングを作り、顔を下に向けたまま振り抜くのがコツ
シニアに多い症状
上半身が突っ込んで、頭が目標方向に流れる。結果、クラブが走らなくなり、スライスやテンプラなどあらゆるミスが出てしまう
いかがでしたか？ レッスンを参考にして、ぜひ練習をしてみてください。
レッスン＝増田伸洋
●ますだ・のぶひろ／1973年生まれ、千葉県出身。175㎝、85㎏。レギュラーツアー1勝。23年にシニア入り。24年シーズンは、日本プロゴルフシニア選手権でメジャー初制覇、コスモヘルスカップでシニア通算3勝目をあげるなど大活躍。フリー。
構成＝小山俊正
写真＝田中宏幸
協力＝日神グループ 平川CC