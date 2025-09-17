右ハムストリングスの肉離れのため、8月10日に出場選手登録を抹消され、戦列を離れていた岸潤一郎外野手（28）が16日、イースタン・リーグ巨人戦（カーミニーク）に「6番・中堅」でスタメン出場し、フル出場を果たした。

9月14日の3軍・鷺宮製作所戦で実戦復帰し、2打席に立ったのに続き、この日が復帰後2試合目の出場。4打席で無安打に終わったが、7回先頭で迎えた3打席目に四球、8回には1死一、三塁から死球で出塁した。

約1カ月ぶりの実戦となった復帰初戦の3軍戦後には、「目で見えて反応しているのに、思っているところにバットが出てきていなかったり、体がついてこれていない」と、感覚と動きの差を口にしていたが、この日は「3打席目からはきちんと振れました。目と体が徐々に一致してきている実感があります」と手応えを掴んだ。

シーズンも最終盤を迎えている。「プロ野球選手である以上、1軍でプレーすることが僕の中の正義」と話す岸にとって今季中の1軍復帰への思いは強く、「正直、焦ってはいます」が胸中だ。だが、「焦りすぎもよくないですし… 難しいところですよね」と複雑だ。

今季、岸は2度の肉離れに泣かされた。1度目は、今季初昇格となった4月13日の日本ハム戦。即スタメン起用されたが、その試合中に左太ももの肉離れを発症し、わずか1日で登録抹消となった。そして2度目が8月9日の樂天戦だ。患部は左右違えど、同じ怪我を短期間に繰り返してしまっただけに、その反省、不安からも、より慎重になるのは当然だろう。

ただ、自身の中では「1回目と2回目では、（怪我の）感覚が違う」という。「1回目の怪我から復帰してから、走るタイムや打球速度がプロ6年間で1番の数字になったんですよ。飛距離も伸びましたし、全体的に出力的には上がっていたので、それに肉体がついていけてなかったからというのが2回目の原因だったのかなと思っています」と説明する。だからこそ、このリハビリ期間中では、上がった出力に堪え得る体作りも大きなテーマとし、フィジカル強化も重要視してきた。「仁志コーチ（仁志敏久野手チーフ兼打撃コーチ（53）にも、『最強になって（1軍に）帰ってこないと許さないぞ！』って言われてるので」。

ゲーム復帰を遂げたからには、「立つ打席1回1回、できることを必死にやってアピールして、いつ1軍に呼ばれてもいように準備していきたい。なんとか食らいつけるように頑張ります」と6年目外野手。仁志コーチとの約束を果たすためにも、「自分史上最強の自分」を作り上げていく。（上岡真里江）