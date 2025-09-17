長崎県が16日に発表した県内の基準地価（1平方メートル当たり、7月1日現在）は、県全体の平均変動率が前年比0・1％（前年は0・0％）となり、1997年以来、28年ぶりにプラスに転じた。西九州新幹線沿線の諫早市や大村市では、利便性の高さや開発促進への期待感から住宅地、商業地ともに上昇幅が拡大した。一方、人口減少が進む離島や半島部では需要が落ち込み、「二極化」が進んでいる。

■商業地

商業地の県全体の平均価格は、10万7600円（前年比2100円増）。平均変動率は0・4％（前年は0・3％）で、2年連続のプラスだった。

長崎市はプラス1・7％（前年比0・3ポイント減）。JR長崎駅近くの恵美須町はプラス3・4％（1・1ポイント減）で、昨年まで11年連続で県内トップだった上昇率の順位が9位に下がった。観光地周辺の大浦町はプラス4・7％（0・5ポイント増）、出島町はプラス4・5％（1・4ポイント増）で、それぞれ上昇率で2、3位に入った。最高価格は11年連続で浜町（99万円）だった。

不動産鑑定士の板山昌治氏は、長崎駅周辺について「再開発がほぼ完了し、建設費の高騰でマンション需要もやや弱まり、一服感が出てきた」と分析。クルーズ船の寄港が本格化に再開して観光客が戻ったことで、観光地の地価が伸びているという。

佐世保市はプラス1・2％（0・2ポイント増）。JR佐世保駅周辺や幹線道路沿いで店舗やマンション用地の需要が高かった。JR諫早駅の周辺整備が終わり、マンション開発が活発な諫早市はプラス1・6％（0・6ポイント増）、人口増が続く大村市はプラス3・0％（0・8ポイント増）だった。

その他の市町で上昇率が大きかったのは佐々町2・8％▽時津町2・4％▽長与町2・1％。下落率トップは南島原市のマイナス2・8％、五島市がマイナス2・7％で続いた。

■住宅地

住宅地の県全体の平均価格は2万6100円（前年比600円増）。平均変動率は0・0％（前年はマイナス0・2％）で横ばいとなり、27年ぶりに下落が止まった。

長崎市はプラス0・1％（前年比0・1ポイント減）。利便性の高い中心部から北部の平地の需要が堅調に推移した。県内の最高価格は37年連続で上西山町（30万円）だった。

佐世保市はプラス1・0％（0・1ポイント増）。新興分譲住宅地などの売れ行きが好調だった。市中心部の住宅地の需要が堅調だった諫早市はプラス1・3％（0・4ポイント増）。大村市はプラス3・0％（0・2ポイント増）で、宅地開発が市中心部から周辺部に広がった。

その他の市町で上昇率が大きかったのは、佐々町2・8％▽時津町1・6％▽長与町1・3％。下落率は五島市がマイナス2・1％で最も大きかった。

県内の基準地価は住宅地309、商業地114、工業地10、宅地見込地5、林地9の計447地点を調査した。 （一ノ宮史成）