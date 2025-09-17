佐賀県が16日に発表した県内の基準地価（1平方メートル当たり、7月1日現在）は、県全体の平均変動率が住宅地と商業地で4年連続、工業地は9年連続で上昇した。商業地の上昇率は佐賀市天神2丁目が21・3％となり、九州で最も高くなった。佐賀市中心部の開発に加え、福岡の住宅が逼迫（ひっぱく）していることにより県東部を中心に住宅需要も増加。大型店舗の進出などで県西部の一部の地点が上昇したものの、県全体では依然として東西での偏りが目立った。 （松本紗菜子）

県内の基準地価は、住宅地135、宅地見込地1、商業地66、工業地13、林地5の計220地点について調査した。

■住宅地

県全体の平均価格は2万3100円、平均変動率は1・3％だった。

佐賀市の平均価格は3万8100円。福岡の住宅逼迫（ひっぱく）などを背景に、佐賀駅周辺を中心にマンション需要が増えた。県内最高価格は12年連続で、佐賀市赤松町の10万円だった。

伊万里市は平均変動率が3・4％と、県内市町で基山町と鳥栖市に続き3番目の伸びとなった。西九州自動車道の延伸が進む中、伊万里市松島町を中心に大型店が集積しているためだという。

■商業地

県全体の平均価格は4万7100円。平均変動率は2・2％だった。

佐賀市の平均価格は7万8900円。佐賀市天神2丁目が九州の商業地で最大の上昇率となった背景は、駅の南側の整備やSAGAアリーナでのイベント開催による集客力の向上などがある。県内最高価格は32年連続で佐賀市駅前中央1丁目の33万円。

唐津市の平均変動率は、昨年のマイナス0・2％からプラス0・4％に転じた。旧郡部では人口減や高齢化で引き合いが弱いものの、市街地は大型店舗の出店も多い。

下落率は玄海町4・0％▽鹿島市3・3％▽大町町1・5％−の順に大きかった。

■工業地

県全体の平均価格は2万2700円。平均変動率は7・6％で全国7位だった。

交通結節点に近く大型物流施設の用地需要が高い基山町は平均変動率が24・2％、鳥栖市が20・0％と好調。ただ供給が限られ、周辺への需要流出も見られることから、東脊振インターチェンジがある吉野ケ里町は平均変動率13・2％（前年11・8％）、多久市が9・8％（同3・8％）と伸長。また福岡県小郡市や同県朝倉市への流出も一部見られる。

□ □

不動産鑑定士の有吉寛氏は「佐賀駅周辺の整備などによる商業需要の伸び、福岡への通勤圏になる佐賀県東部の住宅需要の伸びが、県全体の上昇基調をけん引している」と分析した。