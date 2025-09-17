大分県が16日公表した県内の基準地価（7月1日時点、303地点）で、県全体の住宅地の平均変動率は前年比プラス1・2％と4年連続の上昇となった。大分市と周辺自治体で需要が好調なため。商業地の平均変動率も0・7％増と2年連続で上昇。日田市は、前年の横ばい（0・0％）からプラス0・2％に転じた。インバウンド（訪日客）などで盛況な、豆田町の観光がけん引した。 （中野剛史）

県によると、変動率がプラスになったのは118地点（住宅地80、宅地見込地2、商業地33、工業地3）。横ばいが60地点、マイナスが125地点だった。

■住宅地

住宅地の県平均価格は2万7900円（1平方メートル当たり）。最高価格は9年連続で、JR大分駅に近い「大分市金池南1−14−32」の16万7千円だった。上昇率（プラスの変動率）上位10地点のほとんどを、大分市が占めた。

市町村別平均変動率を見ると、大分市（前年比4・7％）を筆頭に、別府市（同2・7％）、日出町（同1・4％）、由布市（同1・0％）の4自治体で増加し、上昇幅も拡大した。マイナスとなったのは14市町村。日田市は0・4％減だったが、前年より幅が0・1ポイント縮小した。

上昇率が最も高かった地点は「大分市横尾字二目川3883−4外」の13・5％。九州で最も高かった。郊外で農地から一戸建て宅地へのミニ開発が進み、高値で販売される状況を反映した。

■商業地

商業地の県平均価格は5万7300円。最高価格は、10年連続でJR大分駅に近い「大分市東大道1−4−22」の42万9千円だった。

市町村別平均変動率では、別府市（前年比4・6％）を筆頭に、大分市（同3・0％）、日出町（同2・9％）、由布市（同0・5％）、日田市（同0・2％）の5市町がプラス。別府市は引き続き観光・宿泊需要が好調で、県外資本が既存ホテルを買収し、改装や建て替えを行う動きが顕著に。他の13自治体は全てマイナスとなった。

下落率をみると、最もマイナス幅が大きかったのは「玖珠町帆足字岩ケ鼻258−6」のマイナス3・0％。人口減少や高齢化に伴う過疎化の影響で、新規出店が停滞した。

地価調査大分分科会代表幹事の木内純子不動産鑑定士は「都市部と地方の二極化は今後ますます進むのではないか」とみる。