ソフトバンクが本拠地2連戦に、2桁勝利左腕コンビを投入する。17日の西武戦（みずほペイペイドーム）は今季ここまで10勝のリバン・モイネロ投手（29）が先発。18日の2位日本ハム戦（同）には、チームトップタイ12勝の大関友久投手（27）が続く見込みだ。頼れる先発の柱が、優勝マジック「11」を一気に減らす2日間とする。

リーグトップの防御率1・45のモイネロが、先陣を切る。16日に本拠地で調整した左腕は「なるべくいい状況で投げられる準備を毎試合して向かうだけ」と気合十分。前回登板した9日の日本ハム戦では六回途中で自己ワーストの7失点KOとなったが、「常にポジティブなのでメンタル的な切り替えは特にない」と問題なしを強調した。

リーグ3位の防御率1・70をマークする大関も、巻き返しを期す一戦となる。前回登板の11日ロッテ戦では2回4失点（自責2）でKO。8月26日の楽天戦でも6失点しており「少し思うようにいかない登板もあった。うまくいっていた部分と、いかなかった部分を整理し、次につなげていく」と今回への覚悟を示した。

残り14試合。連覇へ向けて負けられない試合が続く。大関は「1試合の重みはより感じている。しっかり受け入れることを大事にしようかな」と冷静に語る。両左腕が意地の投球で、チームにラストスパートの勢いを与える。 （鬼塚淳乃介）