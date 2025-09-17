熊本県が16日公表した県内の基準地価（7月1日時点、1平方メートル当たり）によると、菊陽町の半導体大手、台湾積体電路製造（TSMC）など半導体産業の集積に伴う地価上昇は依然続いているものの、上昇幅に縮小傾向が見られた。県内453地点の平均変動率は1・7％増で前年より0・1ポイントマイナスとなり、4年ぶりに縮んだ。地価上昇をけん引してきた同町と近隣の合志市、大津町の住宅地、商業地、工業地の全用途で上昇幅が縮小した。 （藤崎真二）

市町村別の全用途の平均変動率上位は大津町（11・6％）、菊陽町（11・1％）、御船町（6・3％）で、前年3位の合志市（5・6％）は5位だった。

調査に当たった不動産鑑定士の堀裕之氏、石山博氏は「TSMCの周辺は、住宅地では共同住宅用の需要が減少し、商業地は割安感が薄まりつつある。工業地は依然、強い需要があるが、いずれも米国の関税政策の影響もあり様子見の状態も見られる」と、上昇幅縮小の背景を指摘した。

御船町の上昇率アップは「九州自動車道のインターチェンジに近く、町全体の整備や物流施設の建設が進む。高止まりのあるTSMC周辺と比べて値ごろ感があるため」と分析した。

工業地では、市区町村別で大津町の上昇率29・7％が全国1位。さらに菊池市29・3％、合志市26・3％と続き、前年に引き続いてトップ3を占めた。

■住宅地

住宅地315地点の中で上昇したのは、前年と同様の140地点（18市町村）で、平均変動率は前年比マイナス0・1ポイントの0・9％増。市区町村別の上位3位は菊陽町、大津町、熊本市中央区。地点別の上昇率1位は、前年に続き「菊陽町津久礼字宮ノ上324−27」で12・9％増。最高価格地点は、8年連続で「熊本市中央区新屋敷1−10−23」の27万2千円だった。

TSMC周辺の3市町で上昇幅が減少したのは、マンションの空き室が目立つなど供給過剰感が現れ、共同住宅用地の需要が落ち込んだため。一方、熊本市の中央区、東区は県外需要からの注目や環境面の良さなどから変動率がそれぞれ5・8％増、3・3％増と上昇幅が拡大した。

一方、最も大きい下落率を示した地点は「天草市魚貫町字前田1605」で3・8％減。市町村別の平均変動率が前年に下落していた26市町村のうち、9市町村で下落幅が拡大した。

■商業地

商業地は106地点のうち56地点（13市町村）で上昇、前年より3地点増えた。平均変動率は前年比0・3ポイントマイナスの2・5％増。地点別の上昇率県内1位は「菊陽町津久礼字石坂2343−2」で20・9％増（同11・6ポイントマイナス）。前年に上昇率33・3％で全国1位だった大津町の2地点の上昇率は、今年は13％台だった。

最高価格地点は32年連続で「熊本市中央区下通1−3−7」の246万円。店舗需要とホテルの用地需要が高まり、上昇幅の拡大が顕著である一方、アーケード街など地価水準の高いエリアではテナント賃料の下落も見られるという。中央区の平均変動率は前年に続き1・7ポイント拡大し5・9％増となった。

■工業地

工業地は23地点のうち16地点（15市町村）でプラス。県全体の平均変動率は8・3％増で8年連続のアップだが、上昇幅は前年から0・7ポイント縮小した。市町村別平均の上昇率1位は「大津町室字狐平1576の1」の29・7％。

企業進出や既存企業の拡張が継続。TSMC周辺の市町で高い上昇率は維持しているものの、一部に慎重な動きもあり上昇幅は圧縮されているという。

県北の玉名市などは波及効果で地価の上昇傾向が継続している一方、県南の工業地の地価は横ばいから下落傾向で推移している。