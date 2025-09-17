自宅でも移動中でも、ちょっと時間があればスマートフォンを扱う。そんな日常を見直すきっかけにできないか。

愛知県豊明市は全ての市民を対象に、スマホ、タブレット端末、ゲーム機器などを使い過ぎないように促す条例案を市議会に提出した。

適正な使用時間は一日の余暇の2時間以内とする目安を示した。施行すれば全国初の条例になるとみられる。

条例案の反響は全国に広がっている。市役所には批判的な意見が多く届いているようだ。本紙に寄せられる読者投稿には賛否両論がある。

市議会は市民の多様な意見を踏まえ、条例の是非を議論してもらいたい。

市はスマホが市民生活に役立っている現状を認め、使い過ぎを予防するのが目的だと説明している。

小浮正典（こうきまさふみ）市長は市議会に提案した際、身体面、精神面、生活面に悪影響を引き起こさない対策の必要性を述べた。その趣旨は理解できる。

目安とする2時間には仕事や勉強、スポーツ、料理の参考に使う時間は含まれない。条例案に罰則はなく、啓発に主眼を置く。

市民に何らかの義務を課すことがないとはいえ、個人の余暇の過ごし方に踏み込む条例だ。拒否反応が出るのはやむを得まい。市民への詳細な情報提供が欠かせない。

市が特に重視しているのは子どもへの対策だ。スマホの使い過ぎが健康に及ぼす影響として、視力の低下、睡眠障害、精神不安などが指摘される。学力低下に警鐘を鳴らす研究もある。

スマホでアクセスする交流サイト（SNS）でいじめがエスカレートしたり、犯罪に巻き込まれたりする現実も直視しなくてはならない。

条例案は使用時間帯の目安について、小学生以下は午後9時まで、中学生以上は午後10時までと定める。市は学校や保護者と協力し、啓発に取り組むという。

オーストラリア政府は、16歳未満のSNS利用を禁止する法律を12月に施行する。

スマホの過剰使用は世界的な課題である。豊明市が一石を投じた意義を前向きに受け止めたい。

今回のような啓発のための条例は、目的を市民に浸透させる施策が必要だ。

理想を言えば、条例案を提出する前に自治体と市民が対話を重ねることが望ましい。対話を通じ、自治体が想定していなかった実情や課題に気付くこともあるだろう。条例に対する市民の賛同が広がれば、効果は高まる。

子どもに主眼を置くなら、当事者の小中学生や高校生の意見を聞いてもらいたい。子どもが使い過ぎの弊害に気付き、使い方を自主的に考えるようになることが重要だ。

公権力によるお仕着せの条例になってしまうと、狙い通りの効果は見込めない。自治体は条例案の検討を始める段階から留意してほしい。