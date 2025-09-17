佐賀県玄海町議選（定数10）が16日に告示され、現職8人、新人2人の他に立候補の届け出がなく、無投票当選が決まった。2021年の前回に続き2回連続の無投票。原発から出る高レベル放射性廃棄物（核のごみ）の最終処分場選定に向けた「文献調査」が進む同町では、議員任期中に次の段階「概要調査」に進むかどうかの判断を求められることになる。その是非を巡る論戦や住民の意思表示となる投票の機会が失われた。

「選挙戦を通して調査受け入れの是非を議論し、町民の判断を仰ぎたかった」。調査受け入れに反対の立場で、今回再選を果たした前川和民さん（69）は悔しさをにじませる。

町議会は昨年4月、文献調査受け入れを求める町の商工団体からの請願を賛成多数で採択。これを受け脇山伸太郎町長が受け入れを表明し、同6月から実際の調査が始まった。期間は2年程度の見通しで、来年にも次の概要調査に移るかどうかの判断を求められる。

議長を除く9人で採決が行われ、6人が賛成。そのうち2人は今回は不出馬。一方、反対した町議3人は全員が当選した。新人2人の対応次第で、議会構成は拮抗（きっこう）することになる。

ただ、文献調査に対する町民の関心が高まっているとは言いがたい。政府側と町民が意見交換する「対話の場」は、一般参加枠への応募が低調で、7月の2回目会合はゼロ。

町民でつくる実行委員会の八島一郎実行委員長は「知事が受け入れに反対していることもあり、最終処分場ができる可能性はないと思っている町民が多いのではないか」とみている。

◇ ◇

町住民課によると、玄海町の人口は23年9月末に初めて5千人を割り込み、今年8月31日現在で4735人まで落ち込んだ。

議員のなり手不足は深刻で、13年の無投票を受けて定数を2減の10とした17年は選挙戦となったが、21年は9人しか立候補せずに定数を割り込んだ。共産党は17年以降、所属議員がおらず、今回も擁立を断念。浦田関夫・県委員は「意中の人物と折り合えなかった。議論の活性化に必要な存在だと考えていたが、残念だ」と語った。

一方、65歳以上の高齢者は4年前に比べ3・6ポイント上昇し、38・1％。町では「争い事を避けて穏やかに暮らしたい」と考える高齢者もいる。無投票について70代女性は「町の意見が二分されるような選挙戦にならなくて良かった」。

ただ、最終処分場は日本全体で考えねばならない問題。脇山伸太郎町長が文献調査を受け入れたのも、九州電力玄海原発の立地自治体として「議論喚起の呼び水」となることを目指したからだ。どの自治体も核ごみの問題に触れたがらない中で、調査を受け入れた玄海町の動きには全国から関心が寄せられている。

初当選した平山孝さん（70）は「安心して暮らせる町をつくるため、住民にしっかり分かるような議論を行っていきたい」と力を込め、町内の80代男性は「投票を経ない議会になるが、きちんと仕事ができることを一人一人の活動で示してほしい」と注文した。

最終処分場選定や町づくりに影響を持つ町議会。新しい議員の真摯（しんし）な議論や情報発信だけでなく、町民の積極的な政治参加も求められる。 （向井大豪）