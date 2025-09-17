陸上自衛隊と米海兵隊が共同で実施している実働訓練「レゾリュート・ドラゴン25」を巡り、日出生台演習場（大分県玖珠町など）で15日、日米による共同戦闘射撃が報道陣に公開された。陸自と米側の部隊が実弾を発射してそれぞれを側面支援し、離島に上陸した「敵国」の侵攻を阻止するシナリオで訓練が進められ、演習場内は緊迫感に包まれた。

共同戦闘射撃には、陸自第8師団の約300人と、米海兵隊の第12海兵沿岸連隊の約100人が参加。陸自と米側の双方の指揮官らによる「火力調整所」を設けて情報共有や役割分担をしながら、砲撃や対戦車ミサイル、小銃を用いて、南西諸島などを念頭に、相手の侵攻を食い止める想定で実施された。

報道陣には、高台から演習場を見渡せる形で一連の訓練が公開された。陸自が最長6キロの射程から砲撃して的に着弾させると、大きな黒煙が上がった。陸自はすぐさま対戦車誘導弾を発射し、米軍も携帯型対戦車ミサイルを放った。

陸自の小銃部隊が応戦しながら後退する訓練では、米側の自動小銃部隊が陸自を援護する形で一斉射撃。「パン、パン」という乾いた射撃音が約30分間に及び、的の周辺は土ぼこりが激しく舞い上がり続けた。さらに傍らで無反動砲を発射させると、あたりにごう音が響いた。

米海兵隊のサラ・ボブロフスキー広報担当は取材に「良い経験になった。日米の連携は強化されており、さらに関係を強めるために日々訓練することが重要」と語った。 （稲葉光昭、菊地俊哉）