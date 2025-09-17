９月１１日から行われている日米共同訓練に参加するため、アメリカ海兵隊の輸送機・オスプレイが札幌市の丘珠駐屯地に飛来しました。



道内にオスプレイが飛来したのは３年ぶりです。



（撮影者）「オスプレイ２機、上空通過中」



午後４時ごろ、道東の別海町で撮影された映像です。



アメリカ海兵隊のオスプレイ・ＭＶ－２２が道内の上空を飛行しています。



午後５時ごろには札幌の丘珠空港にオスプレイ３機が着陸しました。

今回の飛来は、９月１１日から行われている日米共同訓練に参加するためで、アメリカ軍のオスプレイが道内に飛来したのは３年ぶりです。



（抗議活動）「北海道にオスプレイはいらない！」



これにあわせ、丘珠駐屯地に近くでは市民団体が抗議活動を行い、訓練の中止を求めました。



オスプレイをめぐっては２０２３年１１月、鹿児島県屋久島沖で墜落し、乗組員８人が死亡する事故が起きています。



（北海道憲法共同センター 小室正範事務局長）「（札幌市東区の）２０万人以上の人口がある上空を飛ばせていいのかと強く思う」



北海道防衛局によりますと、道内でオスプレイの飛来が予定されているのは、丘珠駐屯地や北海道大演習場など４か所で１日程度だということです。