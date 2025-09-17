米軍のオスプレイが飛来 ３年ぶりに北海道へ ２年前には鹿児島で墜落…市民団体の抗議活動も
９月１１日から行われている日米共同訓練に参加するため、アメリカ海兵隊の輸送機・オスプレイが札幌市の丘珠駐屯地に飛来しました。
道内にオスプレイが飛来したのは３年ぶりです。
（撮影者）「オスプレイ２機、上空通過中」
午後４時ごろ、道東の別海町で撮影された映像です。
アメリカ海兵隊のオスプレイ・ＭＶ－２２が道内の上空を飛行しています。
午後５時ごろには札幌の丘珠空港にオスプレイ３機が着陸しました。
今回の飛来は、９月１１日から行われている日米共同訓練に参加するためで、アメリカ軍のオスプレイが道内に飛来したのは３年ぶりです。
（抗議活動）「北海道にオスプレイはいらない！」
これにあわせ、丘珠駐屯地に近くでは市民団体が抗議活動を行い、訓練の中止を求めました。
オスプレイをめぐっては２０２３年１１月、鹿児島県屋久島沖で墜落し、乗組員８人が死亡する事故が起きています。
（北海道憲法共同センター 小室正範事務局長）「（札幌市東区の）２０万人以上の人口がある上空を飛ばせていいのかと強く思う」
北海道防衛局によりますと、道内でオスプレイの飛来が予定されているのは、丘珠駐屯地や北海道大演習場など４か所で１日程度だということです。