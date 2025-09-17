【U18日清食品トップリーグ2025 男子】福岡第一高等学校 69ー66 仙台大学附属明成高等学校（9月15日／グリーンアリーナ神戸）

【映像】瞬き厳禁！河村勇輝のような“曲芸パス”

福岡第一高等学校（福岡県）の宮本聡が、衝撃の“曲芸パス”を披露。大先輩である河村勇輝を彷彿させる神プレーにアリーナのファンたちも大興奮となった。

9月15日、U18日清食品トップリーグ2025が行われ、福岡第一は仙台大学附属明成高等学校（宮城県）と対戦し、69ー66で接戦を制した。

63ー61と福岡第一がわずかにリードして迎えた第4クォーターの残り3分40秒、シー・ムサがディフェンスリバウンドを取ったところから福岡第一のオフェンスが始まった。

ボールを引き受けた宮本聡は、そのまま加速して一気に相手コートへ。するとスリーポイントラインで突如、反時計回りに回転。そのタイミングでノールックパスを通すと、長岡大杜が冷静にレイアップシュートを決めている。

福岡第一のOBである河村のような相手を欺く“曲芸パス”には、SNSでも多くのファンが反応。「どうやって通したの？」「宮本聡のプレーは面白いな」「河村みたい！」「第一のPGはレベル高いし面白いプレーするよね」といった声が寄せられていた。

この日、宮本聡は29分18秒のプレータイムでチームトップの9アシストをマーク。8得点、3リバウンド、1スティールの活躍を見せた。

（ABEMA／U18日清食品トップリーグ2025）