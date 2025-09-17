特集は学校の統廃合の末に課題となる校舎の後利用についてです。廃校を舞台にしたキャンプに、複合施設としての再生…閉校しても人が集う第二の人生を考えます。



人けのない廊下。ガランとした教室。





おととし3月に閉校した長野市信更地区にある信更中学校のかつての校舎。後利用が決まらないまま、机のホコリが時の経過を物語っていました。



ところが、昨日までの3連休はというと…





「逃げて！逃げて！」





子どもたちが走る！走る！！ 走る！！！一体なぜ！？長野市南西部の山間地にある信更地区。人口減少や少子化が進み、去年にかけて地区にあった小学校と中学校が全て閉校となりました。住民は「子どもたちの声が全然聞こえない。児童数が少ないとなれば（閉校は）どうしようもないのかなと」住民は「子どもができれば、長野市篠ノ井とか市街地にみんな引っ越しちゃう。年寄っきり」今月1日時点の信更地区の人口は1598人。そのうち14歳以下はわずが45人で、閉校がさらに少子化を進めるのではと心配されています。そんな中閉校した旧信更中学校で行われたのがその名も「廃校キャンプ」です。

残された楽器で自由に遊ぶ子どもたち。廊下を走ってもここでは怒られません。



2泊3日のキャンプイベントで、県内で野外教育を専門とする企業PAISが主催しました。



PAIS 福畑晧生代表

「廃校という場所なので、思いっきり大声を出して遊べたり、普段じゃできない大きな音を出してみたりとか、いろんな角度の遊びを子どもたちにやってもらうことが一番の期待。」



去年に続き2度目の開催で、長野市や松本市から9人の児童が参加しました。



スタッフはあくまで手助け役。子どもたちは滞在中、自分たちでやりたいことを見つけて遊びます。この日はあいにくの雨でしたが…



校庭でずぶ濡れで遊ぶ子供たち。泥んこもなんのその。こうした遊びが叶う廃校に魅力を感じていると言います。



PAIS 福畑晧生代表

「ありえない光景ではありますよね。子ども向けの活動というのは天候の影響を受けるんですけど、雨でも室内が広いので、すぐ別のプログラムに移行できるということでかなり可能性はあるかなと思っています。」



Q廊下を走り回ってどうでした？

小学生

「めっちゃ気持ち良かった」



小学生

「ほんとだったらやっちゃいけないって言われるけど、そういうことができて本当に楽しい気分」



来年以降も同じ信更中でキャンプを続けたいということです。



少子化により県内各地で進む学校の統廃合。



来年4月1日には、県内で新たに、6つの公立小中学校が閉校となります。そのほとんどで活用方法が決まっていません。



一方で、閉校後のかつての校舎の活用は各地で進んでいて、2020年に閉校した中野市の旧長丘小学校は、去年から子育て支援の拠点に。





2006年に閉校した長野市戸隠の旧柵小学校は、博物館として生まれ変わっています。



そんな中、住民同士の話し合いで校舎の後利用を決めたケースもあります。





ランニングマシーン。こちらはフィットネス！？



町民

「コンスタントに来ています。楽しいですよ」



人口およそ1万人の上水内郡・飯綱町。4校あった小学校が2018年に統合となり2校が閉校となりました。



その一つが旧牟礼西小学校。



飯綱町役場 企画課 原田 大係長（飯綱町出身）

「元々ここの小学校のあった学校区のところにキャンプ場であったりスキー場とゴルフ場とかがありましたので、自然とかスポーツで体験できる交流施設ということでこの施設を改修しています」



明治6年＝1873年に開校した旧牟礼西小学校は、1975年に校舎が改修されおよそ50年が経ちます。



後利用については、住民の代表が2年間、20回以上話し合いを重ねて町へ活用案を提出。施設の運営のために立ち上げたまちづくり会社が様々な調整を行っています。



飯綱町役場 企画課 原田 大係長（飯綱町出身）

「ほかの企業とは違って、ここに思い入れもあるので、やっぱり利活用が進んだのかなっていう風に思います」



現在は、校舎やグラウンドを再利用し、8つの事業が行われる複合施設に。



3階の教室は合宿や企業研修の宿泊施設、2階はテナントにし、企業のオフィスが入ります。さらにこんな場所も。





飯綱町役場 企画課 原田 大係長（飯綱町出身）

「ここがコインランドリーです。なるべく地域の方に、この施設に来てもらうのが一番だと思っているので。（ほかに）コインランドリー無いんです。ここだけ。もともとは長野市内まで出て大きいものは洗っていた。」





ほかにも、フィットネスジムやランチが食べられる食堂など、学校としての役目を終えても人が集まる施設になりました。



食堂スタッフ（飯綱町出身）

「ここからの景色はそのままですよ。懐かしいし、面白いですよね。卒業生も来るので面白いです」



町民は

「みんな集まるというのがいい。こういう建物があるとみなさん来れますもんね」



飯綱町役場 原田さん

「多分行政だけではできない部分もあると思うので、そういうところは会社でなくても、地域の方がその活用に携わってもらえると活用が進むのかなというふうに考えます。」



学校の統廃合の先にどう地域の未来を描くのか。人口減少・少子化が進む今、社会全体の課題でもあります。