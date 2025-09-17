スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。

E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！

■今回の結果は？

今日の質問は「ズバリ！秋の味覚で好きなのは？」さてみなさんの回答は…？

■今回の質問:ズバリ！秋の味覚で好きなのは？

・「ズバリ！秋の味覚で好きなのは？」の結果は…


・1位 … サンマ 47%
・2位 栗 33%
・3位 松茸 15%
・4位 銀杏 5%

※小数点以下四捨五入

38,988票




・結果はいかがでしたか？


今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。

■今日のおすすめレシピ

秋の味覚！松茸ご飯


【材料】（2人分）

松茸 1~2本
お米 1.5合
ニンジン 1/4本
油揚げ 1/4枚
昆布(10cm角) 1枚
水 250~300ml
<調味料>
  酒 大さじ 2
  みりん 大さじ 1/2
  塩 小さじ 1/2
  しょうゆ 小さじ 2.5
ミツバ(刻み) 1/4束分

【下準備】

1、松茸は根元を切り落とさずに、1cm位までは鉛筆を削るように薄く皮を削ぎ取る。水でぬらし、かたく絞ったキッチンペーパー等で汚れを拭き取る。



2、お米は水で洗い、ザルに上げておく。

3、ニンジンは皮をむき、みじん切りにする。

4、油揚げはキッチンペーパーで油を軽く拭き取り、ニンジンに合わせてみじん切りにする。

5、水に昆布をつけておく。

【作り方】

1、松茸は軸と笠に切り分け、軸は長さ3cmに切る。縦半分に切って繊維にそって薄切りにし、笠の部分は放射状に切る。



2、炊飯器に洗ったお米、＜調味料＞の材料を加え、昆布だしを1.5合の水量まで加える。松茸、ニンジン、油揚げを加えてひと混ぜし、普通に炊く。



3、炊き上がったら15分蒸らし、最後にミツバを加えてサッと混ぜ合わせ、器に盛る。



【このレシピのポイント・コツ】

お米の洗い方。ボウルにお米を計量し、たっぷりの水を入れ、混ぜずにすぐに水を流します。ひたひたまで水を入れて両手でお米をすくい取り、すり合わせるように軽くお米とお米を何回かこすります。にごった水を流し、蛇口から水を勢いよく加え、白濁しなくなるまでこれを何度か繰り返してザルに上げます。お米は、最初に入れる水を最も吸収しやすいので、より良質な水を使う事をおすすめします。

松茸の色が茶色く変わって、虫が入っていそうな場合は、切った松茸を塩水に2〜3分つけておけば、虫は出てきますよ！

(E・レシピ編集部)