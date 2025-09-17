ズバリ！秋の味覚で好きなのは？＜回答数 38,988票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第291回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「ズバリ！秋の味覚で好きなのは？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:ズバリ！秋の味覚で好きなのは？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
秋の味覚！松茸ご飯
【材料】（2人分）
松茸 1~2本
お米 1.5合
ニンジン 1/4本
油揚げ 1/4枚
昆布(10cm角) 1枚
水 250~300ml
<調味料>
酒 大さじ 2
みりん 大さじ 1/2
塩 小さじ 1/2
しょうゆ 小さじ 2.5
ミツバ(刻み) 1/4束分
【下準備】
1、松茸は根元を切り落とさずに、1cm位までは鉛筆を削るように薄く皮を削ぎ取る。水でぬらし、かたく絞ったキッチンペーパー等で汚れを拭き取る。
2、お米は水で洗い、ザルに上げておく。
3、ニンジンは皮をむき、みじん切りにする。
4、油揚げはキッチンペーパーで油を軽く拭き取り、ニンジンに合わせてみじん切りにする。
5、水に昆布をつけておく。
【作り方】
1、松茸は軸と笠に切り分け、軸は長さ3cmに切る。縦半分に切って繊維にそって薄切りにし、笠の部分は放射状に切る。
2、炊飯器に洗ったお米、＜調味料＞の材料を加え、昆布だしを1.5合の水量まで加える。松茸、ニンジン、油揚げを加えてひと混ぜし、普通に炊く。
3、炊き上がったら15分蒸らし、最後にミツバを加えてサッと混ぜ合わせ、器に盛る。
【このレシピのポイント・コツ】
お米の洗い方。ボウルにお米を計量し、たっぷりの水を入れ、混ぜずにすぐに水を流します。ひたひたまで水を入れて両手でお米をすくい取り、すり合わせるように軽くお米とお米を何回かこすります。にごった水を流し、蛇口から水を勢いよく加え、白濁しなくなるまでこれを何度か繰り返してザルに上げます。お米は、最初に入れる水を最も吸収しやすいので、より良質な水を使う事をおすすめします。
松茸の色が茶色く変わって、虫が入っていそうな場合は、切った松茸を塩水に2〜3分つけておけば、虫は出てきますよ！
(E・レシピ編集部)
