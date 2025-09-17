「オールカマー・Ｇ２」（２１日、中山）

札幌記念は６着止まりだったリビアングラスだが、１１日の１週前追い切りで抜群の動きを披露。栗東ＣＷでクラヴィス（４歳３勝クラス）を３馬身半差突き放し、自己最速となるラスト１Ｆ１１秒３をたたき出した。

「北海道の時はピリッとしないところがありましたが、そういうところがないですし、いい雰囲気です」と担当の甲斐助手も手応えを示す。

２２００メートルは適性の高い距離。これまで５戦で〈２・１・１・１〉と安定した成績を残している。２３年京都新聞杯３着、今年の京都記念２着と重賞でも好走。着外に敗れたのは一度だけだが、それが２走前の宝塚記念の７着。１３番人気を考えれば、強豪相手によく食い下がった。

「前走は馬場も合わなかった。主場の方がいい馬で、２２００メートルも問題ない」と同助手も条件変わりを歓迎する。先週の中山は逃げ切り連発で、圧倒的に先行有利の馬場だった。さらに今回は逃げ馬不在でペースが落ち着きそう。先行力には定評あるリビアングラス。展開利を生かした重賞初Ｖがあっても、何ら不思議はない。