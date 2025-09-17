¡Ø±Ç²è¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡ÙÊª¸ì¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¥¤¥ó¥É¤Ç¤â¸ø³«¤Ø¡¡¶¶ËÜ¾»ÏÂ´ÆÆÄ¡õ¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤¬¸½ÃÏ¥Õ¥¡¥ó¤È¸òÎ®
¡¡Âç¥Ò¥Ã¥È¾å±ÇÃæ¤Î¡Ø±Ç²è¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó Ä¶²ÚÎï¡ª¼ÞÇ®¤Î¥«¥¹¥«¥Ù¥À¥ó¥µ¡¼¥º¡Ù¤¬¡¢Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¤¥ó¥É¤Ç9·î26Æü¤«¤é¡¢¥Ò¥ó¥Ç¥£¡¼¸ì¡¦¥¿¥ß¥ë¸ì¡¦¥Æ¥ë¥°¸ì¤Î¿áÂØÈÇ¤Ç¤Î¾å±Ç¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥«¥ï¥¤¥¤¡ª°®¼ê¤¹¤ë¤·¤ó¤Î¤¹¤±¡õ¥Ü¡¼¤Á¤ã¤ó
¡¡ºÇ¿·ºî¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¤·¤ó¤Î¤¹¤±¤È¥«¥¹¥«¥ÙËÉ±ÒÂâ¤¬¥¨¥ó¥¿¥á¥Õ¥§¥¹¤ÇÍÙ¤ë¤¿¤á¡¢¤¤¤¶¥¤¥ó¥É¤Ø¡£¤È¤³¤í¤¬¥¤¥ó¥É´Ñ¸÷¤ÎºÇÃæ¡¢´ñÌ¯¤Ê»¨²ßÅ¹¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¡ÖÉ¡¤Î·Á¡×¤ò¤·¤¿¥ê¥å¥Ã¥¯¥µ¥Ã¥¯¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¥Ü¡¼¤Á¤ã¤ó¤¬¡ÚË½·¯¡Ê¥Ü¡¼¤¯¤ó¡Ë¡Û¤ËÉ¿ÊÑ¡£¥Ü¡¼¤Á¤ã¤ó¤ÎË½Áö¤ò¿©¤¤»ß¤á¤ë¤Ù¤¯¡¢¤·¤ó¤Î¤¹¤±¤¿¤Á¤¬Ê³Æ®¤¹¤ë¡¢¾Ð¤¤¤¢¤êÎÞ¤¢¤ê¤ÎÍ§¾ð¥À¥ó¥¹¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥Ò¥ó¥Ç¥£¡¼¸ìÈÇ¤Ë¤Ï¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÂçºî¡õÆüËÜ¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¥¢¥Ë¥á¤Î¿áÂØ¤âÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¿¡Ô¥¤¥ó¥É¤ÎÍÌ¾À¼Í¥¡Õ¤¬Â³¡¹»²Àï¡£¥¨¥ê¡¼¥È·º»ö¡¦¥«¥Ó¡¼¥ëÌò¡ÊÆüËÜ¸ìÈÇÀ¼Í¥¡§»³»û¹¨°ì¡Ë¤òSanket Mhatre¡Ê¥µ¥ó¥±¥Ã¥È¡¦¥Þ¡¼¥È¥ì¡Ë¡¢ÂçÉÙ¹ë¡¦¥¦¥ë¥ÕÌò¡ÊÆüËÜ¸ìÈÇÀ¼Í¥¡§²ìÍè¸¿Í¡Ë¤òLohit Sharma¡Ê¥í¥Ò¥Ã¥È¡¦¥·¥ã¥ë¥Þ¡Ë¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡Sanket¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ØONE PIECE¡Ù¤Î¥¾¥í¤ä¡¢¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤Îµ´ÉñÄÔÌµ»´¤Î¿áÂØ¤âÃ´Åö¡£¤Þ¤¿¡¢Lohit¤Ï¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¤Ç¸Þ¾ò¸ç¤Î¿áÂØ¤òÃ´Åö¤·¡¢¡ØCrunchyroll Anime Award 2025¡Ù¤ÎºÇÍ¥½¨À¼Í¥¾Þ¡Ê¥Ò¥ó¥Ç¥£¡¼¸ì¡Ë¤â¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¥¢¥Ë¥á¤È¤Î¿ÆÏÂÀ¤â¹â¤¤¿Íµ¤À¼Í¥¤¿¤Á¤¬Ãç´ÖÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥¤¥ó¥É¤Ç¤â¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥¤¥ó¥É¤Ç¤Î·à¾ì¸ø³«¤òÁ°¤Ë¡¢¶¶ËÜ¾»ÏÂ´ÆÆÄ¡õ¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤¬¥¤¥ó¥É¤Î¼óÅÔ¥Ç¥ê¡¼¤òË¬Ìä¡£¸½ÃÏ»þ´Ö14Æü¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢»î¼Ì²ñ¡¢Íâ15Æü¤Ëºß¥¤¥ó¥ÉÆüËÜ¹ñÂç»È´Û¤¬¼çºÅ¤·¤¿°ìÈÌ»²²Ã¼Ô¸þ¤±¤Î¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë»²²Ã¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤¿¡£
¢£¥×¥ì¥ß¥¢»î¼Ì²ñ¤Ç¡Ö¥Ê¥Þ¥¹¥Æ¡ª¡×
¡¡Æü°õÀ¯ÉÜ¸øÇ§¥¢¥Ë¥á¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖMela! Mela! Anime Japan!!¡×Æâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢¹ñºÝ¸òÎ®´ð¶â¤¬¼çºÅ¤¹¤ëÆüËÜ±Ç²èº×¡ÖJapanese Film Festival¡×¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢»î¼Ì²ñ¤Ç¤Ï¡¢ËÜÊÔ¤Î¾å±ÇÄ¾Á°¤Ë¶¶ËÜ´ÆÆÄ¡õ¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤¬ÅÐÃÅ¡£²ñ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿Ìó200¿Í¤â¤Î¡Ø¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ù¥Õ¥¡¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÇ®Îõ¤Ê´¿·Þ¤Ë¡¢¶¶ËÜ´ÆÆÄ¤âËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¡£¡Ö¥Ê¥Þ¥¹¥Æ¡ª¡×¤È¥Ò¥ó¥Ç¥£¡¼¸ì¤Ç¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤Ï°ìµ¤¤ËÊ¨¤Î©¤Á¡¢²¹¤«¤ÊÇï¼ê¤È´¿À¼¤¬¶Á¤ÅÏ¤Ã¤¿¡£
¡¡¾å±ÇÃæ¤Î´ÑµÒ¤ÏÂç¶½Ê³¤Ç¥¯¥ì¤·¤ó¥ï¡¼¥ë¥É¤ËË×Æþ¡£Âç¤¤ÊÀ¼¤Ç¾Ð¤Ã¤¿¤ê¡¢²Î¤Ã¤¿¤ê¡Ä¤È¡¢±Ç²è¤òÁ´¿È¤Ç³Ú¤·¤à¥¤¥ó¥É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¾ìÆâ¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜÊÔ¤Î¾å±Ç¸å¤Ë¤Ï°ú¤Â³¤²ñ¾ì¤Ç¡¢¶¶ËÜ´ÆÆÄ¡õ¤·¤ó¤Î¤¹¤±Ìò¤ÎÀ¼Í¥¡¦¾®ÎÓÍ³Èþ»Ò¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¥á¥¤¥¥ó¥°Æ°²è¤ò¸ø³«¡£¥Õ¥¡¥ó¤È¤µ¤é¤Ê¤ë¸òÎ®¤ò¿Þ¤ë¤Ù¤¯¡¢¤Õ¤¿¤¿¤Ó¶¶ËÜ´ÆÆÄ¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¼Áµ¿±þÅú¤Î¾ì¤âÀß¤±¤é¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÇ®¤¤¼ÁÌä¤¬Â³½Ð¡£¡Ö¥¤¥ó¥É¤Î¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤¬°ìÈÖ¹¥¤¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¤¥ó¥É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¼ÁÌä¤«¤é¡¢¡Ö¤Ê¤¼¥Ü¡¼¤Á¤ã¤ó¤òÁª¤ó¤À¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦±Ç²è¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ÁÌä¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦Ãæ¡¢¶¶ËÜ´ÆÆÄ¤¬¿¿Ùõ¡Ê¤·¤ó¤·¡Ë¤Ë²óÅú¡£¤Þ¤µ¤Ë¡È¼ÞÇ®¡É¤Î¥×¥ì¥ß¥¢»î¼Ì²ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢Ãó¥¤¥ó¥ÉÆüËÜ¹ñÂç»È¡¦¾®Ìî·¼°ì»á¤â¶î¤±¤Ä¤±¡¢¡Ö¶¶ËÜ´ÆÆÄ¤È¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡¢¥¤¥ó¥É¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡ªº£Æü¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Î¥¢¥Ë¥á¥Õ¥¡¥ó¤È°ì½ï¤Ë¡¢¤ªÆó¿Í¤ò¤³¤³¥¤¥ó¥É¤Ë¤ª·Þ¤¨¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Ò¥ó¥Ç¥£¡¼¸ì¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£¶¶ËÜ´ÆÆÄ¤È¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤ò´¿·Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¥Ç¥ê¡¼¤ÎÂç³Ø¤Ç¤Ï¡¢¶¶ËÜ´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤â³«ºÅ
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢»î¼Ì²ñ¤ÎÍâÆü15Æü¤Ë¤Ï¥Ç¥ê¡¼¤ÎÂç³Ø¤Ç¡¢ºß¥¤¥ó¥ÉÆüËÜ¹ñÂç»È´Û¼çºÅ¤Î¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò³«ºÅ¡£À¤³¦¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡Ø±Ç²è¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿¤¯¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óºîÉÊ¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿¶¶ËÜ´ÆÆÄ¤¬¡¢Ìó200¿Í¤Î°ìÈÌ»²²Ã¼Ô¤òÁ°¤Ë¹ÖµÁ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¼Áµ¿±þÅú¤Ç¤Ï¡ÖµÓËÜ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢¶¶ËÜ´ÆÆÄ¤¬¼«¤é¤Î·Ð¸³¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¿¼¤¤ÉôÊ¬¤Þ¤Ç¸ì¤ê¡¢¤è¤ê°ìÁØÎÏ¤ò¹þ¤á¤ÆÏÃ¤¹°ìËë¤â¡£Ìó1»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¼Áµ¿±þÅú¤Ç¤Ï¡¢°ìÅÙ¤âÅÓÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¼¡¡¹¤È¼ÁÌä¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Æü°õÊ¸²½¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥¤¥ó¥É¤Î¡Ø¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡ÙÇ®¤âÈ©¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡¢¤Þ¤¿¤È¤Ê¤¤µ¡²ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥×¥ì¥ß¥¢»î¼Ì²ñ¡õ¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡£½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥¤¥ó¤ä¼Ì¿¿¤òµá¤á¤ë¸½ÃÏ¥Õ¥¡¥ó¤¬´ÆÆÄ¤Î¼þ¤ê¤Ë»¦Åþ¤·¡¢²ñ¾ì¤ÏºÇ¸å¤Þ¤ÇÇ®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¥¤¥ó¥É´¶Áý¤·Áý¤·¡ªºÇ¿·ºî¤ÎÁÞÆþ²Î¡Ö¥ª¥é¤Ï¤Ë¤ó¤¤â¤Î ¡Á¥¤¥ó¥É¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡Á¡×¿·ÅÐ¾ì
¡¡¤Ê¤ª¡¢¡Ø±Ç²è¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó Ä¶²ÚÎï¡ª¼ÞÇ®¤Î¥«¥¹¥«¥Ù¥À¥ó¥µ¡¼¥º¡Ù¤Î¥¤¥ó¥É·à¾ì¸ø³«¤ËÀè¶î¤±¡¢·àÃæ¤ÇÎ®¤ì¤ëÁÞÆþ²Î¡Ö¥ª¥é¤Ï¤Ë¤ó¤¤â¤Î ¡Á¥¤¥ó¥É¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡Á¡×¤Î¥¤¥ó¥É3¸À¸ìÈÇ¡Ê¥Ò¥ó¥Ç¥£¡¼¸ì¡¦¥¿¥ß¥ë¸ì¡¦¥Æ¥ë¥°¸ì¡Ë¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÇÛ¿®¤â¥¹¥¿¡¼¥È¡£¸½ºß¡¢³Æ¼ï²»³ÚÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤ÆÇÛ¿®Ãæ¡£
¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¤Ï¤¤¤ï¤º¤â¤¬¤Ê¡¢1993¡Á1995Ç¯¤ËTV¥¢¥Ë¥á¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¡¢¥¢¥Ë¥á¥¥ã¥éÌ¾µÁ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï»Ë¾å½é¤á¤Æ¥ª¥ê¥³¥ó¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¥Ù¥¹¥È10Æþ¤ê¤â²Ì¤¿¤·¤¿¡Ö¥ª¥é¤Ï¤Ë¤ó¤¤â¤Î¡×¡£¤½¤Î¥Ò¥ó¥Ç¥£¡¼¸ìÈÇ¤Ï¡¢TV¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÊüÁ÷¤¬19Ç¯Â³¤¯¥¤¥ó¥É¤Ç¤â¹¤¯°¦¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¤¥ó¥É³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥Ë¥á¹¥¤¤¬½¸¤¦¡Ö¥¢¥Ë¥á¥¯¥é¥Ö¡×¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¾å±Ç²ñ¤Ê¤É¤ÇÎ®¤ì¤ëÄêÈÖ¶Ê¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤¿¿Íµ¤¶Ê¤Ë¡¢¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò²Ã¤¨¡¢¥¤¥ó¥É3¸À¸ì¤¬¤½¤í¤Ã¤¿¥¤¥ó¥É¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥¯¥ì¤·¤ó¥Õ¥¡¥ó¤âÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥«¥ï¥¤¥¤¡ª°®¼ê¤¹¤ë¤·¤ó¤Î¤¹¤±¡õ¥Ü¡¼¤Á¤ã¤ó
¡¡ºÇ¿·ºî¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¤·¤ó¤Î¤¹¤±¤È¥«¥¹¥«¥ÙËÉ±ÒÂâ¤¬¥¨¥ó¥¿¥á¥Õ¥§¥¹¤ÇÍÙ¤ë¤¿¤á¡¢¤¤¤¶¥¤¥ó¥É¤Ø¡£¤È¤³¤í¤¬¥¤¥ó¥É´Ñ¸÷¤ÎºÇÃæ¡¢´ñÌ¯¤Ê»¨²ßÅ¹¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¡ÖÉ¡¤Î·Á¡×¤ò¤·¤¿¥ê¥å¥Ã¥¯¥µ¥Ã¥¯¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¥Ü¡¼¤Á¤ã¤ó¤¬¡ÚË½·¯¡Ê¥Ü¡¼¤¯¤ó¡Ë¡Û¤ËÉ¿ÊÑ¡£¥Ü¡¼¤Á¤ã¤ó¤ÎË½Áö¤ò¿©¤¤»ß¤á¤ë¤Ù¤¯¡¢¤·¤ó¤Î¤¹¤±¤¿¤Á¤¬Ê³Æ®¤¹¤ë¡¢¾Ð¤¤¤¢¤êÎÞ¤¢¤ê¤ÎÍ§¾ð¥À¥ó¥¹¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£
¡¡Sanket¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ØONE PIECE¡Ù¤Î¥¾¥í¤ä¡¢¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤Îµ´ÉñÄÔÌµ»´¤Î¿áÂØ¤âÃ´Åö¡£¤Þ¤¿¡¢Lohit¤Ï¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¤Ç¸Þ¾ò¸ç¤Î¿áÂØ¤òÃ´Åö¤·¡¢¡ØCrunchyroll Anime Award 2025¡Ù¤ÎºÇÍ¥½¨À¼Í¥¾Þ¡Ê¥Ò¥ó¥Ç¥£¡¼¸ì¡Ë¤â¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¥¢¥Ë¥á¤È¤Î¿ÆÏÂÀ¤â¹â¤¤¿Íµ¤À¼Í¥¤¿¤Á¤¬Ãç´ÖÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥¤¥ó¥É¤Ç¤â¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥¤¥ó¥É¤Ç¤Î·à¾ì¸ø³«¤òÁ°¤Ë¡¢¶¶ËÜ¾»ÏÂ´ÆÆÄ¡õ¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤¬¥¤¥ó¥É¤Î¼óÅÔ¥Ç¥ê¡¼¤òË¬Ìä¡£¸½ÃÏ»þ´Ö14Æü¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢»î¼Ì²ñ¡¢Íâ15Æü¤Ëºß¥¤¥ó¥ÉÆüËÜ¹ñÂç»È´Û¤¬¼çºÅ¤·¤¿°ìÈÌ»²²Ã¼Ô¸þ¤±¤Î¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë»²²Ã¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤¿¡£
¢£¥×¥ì¥ß¥¢»î¼Ì²ñ¤Ç¡Ö¥Ê¥Þ¥¹¥Æ¡ª¡×
¡¡Æü°õÀ¯ÉÜ¸øÇ§¥¢¥Ë¥á¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖMela! Mela! Anime Japan!!¡×Æâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢¹ñºÝ¸òÎ®´ð¶â¤¬¼çºÅ¤¹¤ëÆüËÜ±Ç²èº×¡ÖJapanese Film Festival¡×¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢»î¼Ì²ñ¤Ç¤Ï¡¢ËÜÊÔ¤Î¾å±ÇÄ¾Á°¤Ë¶¶ËÜ´ÆÆÄ¡õ¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤¬ÅÐÃÅ¡£²ñ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿Ìó200¿Í¤â¤Î¡Ø¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ù¥Õ¥¡¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÇ®Îõ¤Ê´¿·Þ¤Ë¡¢¶¶ËÜ´ÆÆÄ¤âËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¡£¡Ö¥Ê¥Þ¥¹¥Æ¡ª¡×¤È¥Ò¥ó¥Ç¥£¡¼¸ì¤Ç¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤Ï°ìµ¤¤ËÊ¨¤Î©¤Á¡¢²¹¤«¤ÊÇï¼ê¤È´¿À¼¤¬¶Á¤ÅÏ¤Ã¤¿¡£
¡¡¾å±ÇÃæ¤Î´ÑµÒ¤ÏÂç¶½Ê³¤Ç¥¯¥ì¤·¤ó¥ï¡¼¥ë¥É¤ËË×Æþ¡£Âç¤¤ÊÀ¼¤Ç¾Ð¤Ã¤¿¤ê¡¢²Î¤Ã¤¿¤ê¡Ä¤È¡¢±Ç²è¤òÁ´¿È¤Ç³Ú¤·¤à¥¤¥ó¥É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¾ìÆâ¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜÊÔ¤Î¾å±Ç¸å¤Ë¤Ï°ú¤Â³¤²ñ¾ì¤Ç¡¢¶¶ËÜ´ÆÆÄ¡õ¤·¤ó¤Î¤¹¤±Ìò¤ÎÀ¼Í¥¡¦¾®ÎÓÍ³Èþ»Ò¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¥á¥¤¥¥ó¥°Æ°²è¤ò¸ø³«¡£¥Õ¥¡¥ó¤È¤µ¤é¤Ê¤ë¸òÎ®¤ò¿Þ¤ë¤Ù¤¯¡¢¤Õ¤¿¤¿¤Ó¶¶ËÜ´ÆÆÄ¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¼Áµ¿±þÅú¤Î¾ì¤âÀß¤±¤é¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÇ®¤¤¼ÁÌä¤¬Â³½Ð¡£¡Ö¥¤¥ó¥É¤Î¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤¬°ìÈÖ¹¥¤¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¤¥ó¥É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¼ÁÌä¤«¤é¡¢¡Ö¤Ê¤¼¥Ü¡¼¤Á¤ã¤ó¤òÁª¤ó¤À¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦±Ç²è¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ÁÌä¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦Ãæ¡¢¶¶ËÜ´ÆÆÄ¤¬¿¿Ùõ¡Ê¤·¤ó¤·¡Ë¤Ë²óÅú¡£¤Þ¤µ¤Ë¡È¼ÞÇ®¡É¤Î¥×¥ì¥ß¥¢»î¼Ì²ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢Ãó¥¤¥ó¥ÉÆüËÜ¹ñÂç»È¡¦¾®Ìî·¼°ì»á¤â¶î¤±¤Ä¤±¡¢¡Ö¶¶ËÜ´ÆÆÄ¤È¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡¢¥¤¥ó¥É¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡ªº£Æü¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Î¥¢¥Ë¥á¥Õ¥¡¥ó¤È°ì½ï¤Ë¡¢¤ªÆó¿Í¤ò¤³¤³¥¤¥ó¥É¤Ë¤ª·Þ¤¨¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Ò¥ó¥Ç¥£¡¼¸ì¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£¶¶ËÜ´ÆÆÄ¤È¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤ò´¿·Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¥Ç¥ê¡¼¤ÎÂç³Ø¤Ç¤Ï¡¢¶¶ËÜ´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤â³«ºÅ
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢»î¼Ì²ñ¤ÎÍâÆü15Æü¤Ë¤Ï¥Ç¥ê¡¼¤ÎÂç³Ø¤Ç¡¢ºß¥¤¥ó¥ÉÆüËÜ¹ñÂç»È´Û¼çºÅ¤Î¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò³«ºÅ¡£À¤³¦¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡Ø±Ç²è¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿¤¯¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óºîÉÊ¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿¶¶ËÜ´ÆÆÄ¤¬¡¢Ìó200¿Í¤Î°ìÈÌ»²²Ã¼Ô¤òÁ°¤Ë¹ÖµÁ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¼Áµ¿±þÅú¤Ç¤Ï¡ÖµÓËÜ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢¶¶ËÜ´ÆÆÄ¤¬¼«¤é¤Î·Ð¸³¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¿¼¤¤ÉôÊ¬¤Þ¤Ç¸ì¤ê¡¢¤è¤ê°ìÁØÎÏ¤ò¹þ¤á¤ÆÏÃ¤¹°ìËë¤â¡£Ìó1»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¼Áµ¿±þÅú¤Ç¤Ï¡¢°ìÅÙ¤âÅÓÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¼¡¡¹¤È¼ÁÌä¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Æü°õÊ¸²½¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥¤¥ó¥É¤Î¡Ø¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡ÙÇ®¤âÈ©¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡¢¤Þ¤¿¤È¤Ê¤¤µ¡²ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥×¥ì¥ß¥¢»î¼Ì²ñ¡õ¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡£½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥¤¥ó¤ä¼Ì¿¿¤òµá¤á¤ë¸½ÃÏ¥Õ¥¡¥ó¤¬´ÆÆÄ¤Î¼þ¤ê¤Ë»¦Åþ¤·¡¢²ñ¾ì¤ÏºÇ¸å¤Þ¤ÇÇ®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¥¤¥ó¥É´¶Áý¤·Áý¤·¡ªºÇ¿·ºî¤ÎÁÞÆþ²Î¡Ö¥ª¥é¤Ï¤Ë¤ó¤¤â¤Î ¡Á¥¤¥ó¥É¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡Á¡×¿·ÅÐ¾ì
¡¡¤Ê¤ª¡¢¡Ø±Ç²è¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó Ä¶²ÚÎï¡ª¼ÞÇ®¤Î¥«¥¹¥«¥Ù¥À¥ó¥µ¡¼¥º¡Ù¤Î¥¤¥ó¥É·à¾ì¸ø³«¤ËÀè¶î¤±¡¢·àÃæ¤ÇÎ®¤ì¤ëÁÞÆþ²Î¡Ö¥ª¥é¤Ï¤Ë¤ó¤¤â¤Î ¡Á¥¤¥ó¥É¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡Á¡×¤Î¥¤¥ó¥É3¸À¸ìÈÇ¡Ê¥Ò¥ó¥Ç¥£¡¼¸ì¡¦¥¿¥ß¥ë¸ì¡¦¥Æ¥ë¥°¸ì¡Ë¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÇÛ¿®¤â¥¹¥¿¡¼¥È¡£¸½ºß¡¢³Æ¼ï²»³ÚÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤ÆÇÛ¿®Ãæ¡£
¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¤Ï¤¤¤ï¤º¤â¤¬¤Ê¡¢1993¡Á1995Ç¯¤ËTV¥¢¥Ë¥á¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¡¢¥¢¥Ë¥á¥¥ã¥éÌ¾µÁ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï»Ë¾å½é¤á¤Æ¥ª¥ê¥³¥ó¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¥Ù¥¹¥È10Æþ¤ê¤â²Ì¤¿¤·¤¿¡Ö¥ª¥é¤Ï¤Ë¤ó¤¤â¤Î¡×¡£¤½¤Î¥Ò¥ó¥Ç¥£¡¼¸ìÈÇ¤Ï¡¢TV¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÊüÁ÷¤¬19Ç¯Â³¤¯¥¤¥ó¥É¤Ç¤â¹¤¯°¦¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¤¥ó¥É³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥Ë¥á¹¥¤¤¬½¸¤¦¡Ö¥¢¥Ë¥á¥¯¥é¥Ö¡×¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¾å±Ç²ñ¤Ê¤É¤ÇÎ®¤ì¤ëÄêÈÖ¶Ê¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤¿¿Íµ¤¶Ê¤Ë¡¢¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò²Ã¤¨¡¢¥¤¥ó¥É3¸À¸ì¤¬¤½¤í¤Ã¤¿¥¤¥ó¥É¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥¯¥ì¤·¤ó¥Õ¥¡¥ó¤âÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤À¡£