田中麗奈が主演を務め、森崎ウィンが共演する映画『黄金泥棒』が、2026年4月にTOHOシネマズ 日比谷ほかで公開されることが決定した。

参考：田中麗奈に再ブレイクの予感 『ブギウギ』『いちばんすきな花』で想像させる人生の陰

実際に起きた事件からインスピレーションを受けた本作は、“金のおりん”に魅了された主婦が犯罪に手を染めるさまを描くオリジナルのクライムコメディ。『夜を越える旅』『断捨離パラダイス』などの萱野孝幸が脚本と監督を務めた。また、劇中ではゴールドカンパニー株式会社SGCの協力のもと、総額数百億円にものぼる本物の金工芸品の数々が登場する。

数百万円もする金のおりんをつい盗んでしまう専業主婦の藤根美香子役で主演を務めるのは、『幼な子われらに生まれ』『福田村事件』などの田中。そして、美香子の心に闘志を燃え上がらせる駆け引きを繰り広げる金城光輝役で、『蜜蜂と遠雷』『僕と彼女とラリーと』の森崎が共演する。

平凡な日々に退屈していた専業主婦の美香子（田中麗奈）は、ある日訪れた百貨店で、株式会社SGCが販売する数百万円もする金のおりんをつい盗んでしまう。金の魅力に取り憑かれ世界が一変した彼女は、「私にしかできないことをする」という幼き日の夢が蘇り、無謀にも100億円の“秀吉の金茶碗”を盗み出す計画を立てる。美香子を利用しようとするSGCの社員・金城（森崎ウィン）との駆け引きや、なし崩し的に泥棒の共犯者となった夫の浮気やら、トラブルの連続。果たして、一世一代の大博打に出た彼女は、金茶碗を盗みだすことができるのか。

田中と森崎、そして萱野監督からはコメントも到着した。

コメント田中麗奈（藤根美香子役）退屈で普通な毎日を重ね過ぎていた美香子が、普通の道から少しずつ脱線していくスリルとおかしみ。最初、「私が人生で演じるという手段を手に入れてなかったら、もしかしたら美香子のようになっていたかもしれない。。」と、私の分身だと感じながら撮影を重ねていきましたが、だんだんと美香子が“私を使って”人生を謳歌していくような感覚になりました。萱野監督は、脚本も演出も非常に綿密でこんな所まで見てくださってるのかと感動するほど。監督を筆頭に若いチームの皆さんと撮影を共にして沢山の刺激を受けました。森崎ウィンさんは、役作りの為に出来る男のリサーチをされていたり、人間観察をしたりと、色々と材料を集めて金城光輝という一癖ある役をとても魅力的に演じていらっしゃいました。映画好きな方は勿論、普段映画館へ行かない方、時間があるから映画を観てみようという方、是非スクリーンの前に座って観て欲しい。必ず楽しい映画体験が出来る作品だと思います。

森崎ウィン（金城光輝）まずは、これからの日本映画界の先頭に立つ萱野監督、そして僕が俳優デビュー前から存じ上げていた、長年活躍をされている田中麗奈さんとご一緒出来た事、とても嬉しく思います。細部まで細かな演出やこだわりを現場で学び、刺激的な日々を過ごさせていただきました。少し意地悪な光輝を演じていて大変な場面もたくさんありましたが、思い切って暴れさせていただきました。きっと映画を観られたあとは嫌われそうな気がします 笑過去に類を見ない新感覚のクライムヒューマンドラマ！ 今作が黄金なる輝きを放つ瞬間を劇場で見届け頂ける事を願っています！！

萱野孝幸（監督）

田中麗奈さん演じる“泥棒主婦”こと藤根美香子。常に危なっかしくも憎めない、最高にチャーミングなキャラクターが誕生しました。

撮影中、悲壮感すら感じさせる平凡な主婦が、刺激を得るたびに輝きを増していく様は、見ていて魔法のようでした。詳細は控えますが、終盤のとある1カットにおいて、本当に光っていたのではと錯覚するほど、田中さんが煌めいています。ぜひ、劇場の暗闇の中で、ゴールド群と俳優陣が放つ輝きを浴びていただけると幸いです。

目指したのは、どこかクラシックな香りのする、等身大のクライム・コメディです。この作品が、黄金のように100年後にも残る映画となることを願っています。（文＝リアルサウンド編集部）