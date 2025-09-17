10月12日からTBS系にて放送がスタートする妻夫木聡主演の日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』に、木場勝己、尾美としのり、関水渚、長内映里香、秋山寛貴（ハナコ）、三浦綺羅が出演することが決定した。

本作は、山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞も受賞した早見和真の同名小説『ザ・ロイヤルファミリー』を原作とした、人間と競走馬の20年にわたる壮大な物語。脚本を手がけるのは、『桐島、部活やめるってよ』『ディストラクション・ベイビーズ』などの喜安浩平。演出は、『アンナチュラル』（TBS系）や『最愛』（TBS系）などのテレビドラマのほか、近年は『ラストマイル』や『ファーストキス 1ST KISS』など映画作品の監督も務める塚原あゆ子らが担当する。

主演を務める妻夫木のほか、佐藤浩市、目黒蓮（Snow Man）、松本若菜、沢村一樹、黒木瞳、小泉孝太郎、安藤政信、高杉真宙、津田健次郎、吉沢悠の出演が発表されている。

木場が演じるのは、加奈子（松本若菜）の父で、ノザキファームの生産牧場主の野崎剛史。不器用だが誰よりも日高から強い馬を出すことに執念を燃やす。

尾美が演じるのは、北海道日高の林田生産・育成牧場の牧場長である林田純次。林田は競走馬の生産育成をしており、馬主である耕造（佐藤浩市）と深く関わることになる。

関水が演じるのは、耕造の娘・山王百合子。母の京子（黒木瞳）と兄・優太郎（小泉孝太郎）は競馬を毛嫌いしているのに対し、百合子は競馬を好きでも嫌いでもなく、家族の中では中立の立場で俯瞰していることが多い。

長内が演じるのは、広中厩舎で調教助手として働く安川すみれ。調教師・広中（安藤政信）のことを尊敬しており、日々馬に精一杯の愛情を注いでいる。

秋山が演じるのは、安川と同じく広中厩舎に所属している遠山大地。秋山の地上波GP帯ドラマへの出演は本作が初となる。

三浦が演じるのは、加奈子の一人息子・野崎翔平の少年期。三浦は8歳のときにTBS金曜ドラマ『#家族募集します』でドラマデビュー。翔平は内気な性格で、ノザキファームでは率先して馬の世話をしている。

（文＝リアルサウンド編集部）