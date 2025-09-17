

ガザでイスラエルの攻撃を受け、家財を持って南部に避難するパレスチナ人（写真：Anadolu / GettyImages）

イスラエルが止まらない。

ハマスとの停戦交渉には一切、応じず、ガザ市への攻撃を拡大するとともに、仲介に奔走するカタールの首都ドーハにミサイルを撃ち込み、アメリカの怒りさえ買っている。そしてパレスチナ人の飢餓状態はますます深刻になっている。

国際社会から激しく非難され一段と孤立を強めているにもかかわらず、なぜイスラエルの暴走は止まらないのか。そこには建国当初から解消できない深刻な矛盾が絡んでいる。

民主主義的な「ユダヤ人国家」という矛盾

1948年に独立したイスラエルは独立宣言に「イスラエルはユダヤ人国家」を掲げるとともに「すべての住民の社会的、政治的諸権利の完全な平等を保障」すると民主主義的な原則も盛り込まれている。

ところがイスラエルはパレスチナ人が住む土地に、欧州などからシオニズムを掲げるユダヤ人が移住して作り上げた国であり、追い出されたパレスチナ人との間の対立は避けられない。その結果、「ユダヤ人国家の建設」と民主主義的原則は、完全に矛盾するものになっているのだ。

土地の領有や民族の対立はしばしば紛争につながる。

イスラエルはパレスチナ人との緊張関係を、ヨルダン川西岸地区とガザ地区に多くのパレスチナ人を力で封じ込めて抑え込もうとしてきたが、パレスチナ人の逆襲で何度も危機的状況に陥った。

そして、2023年10月7日のハマスの侵攻と、それに対するイスラエルの過剰なまでの報復攻撃によってイスラエルの思惑は完全に崩壊した。

ガザでイスラエルによる無差別的な攻撃によってすでに6万人以上のパレスチナ人が死亡し、さらに意図的な援助物資の搬入規制で多くの市民が飢餓状態に追い込まれている。

あまりにも非人道的な対応に、イスラエル寄りだった主要国が相次いで批判に転じた。イギリス、フランス、カナダ、オーストラリアなどはパレスチナを国家承認する方針を打ち出した。

代表的親イスラエル国のドイツはメルツ首相が「友好国であっても悪いことは悪いと批判する」として武器供与を停止した。フランスのマクロン大統領は公開書簡で「植民地化を終わらせるべきだ」と非難。豪州はイスラエルの極右政治家のビザを取り消し入国禁止にした。入植地産の農作物の輸入禁止措置など制裁を打ち出す国も広がっている。

イスラエルに対する国際社会の批判はかつてないほどの広がりを見せている。しかも言葉だけの非難ではなく、具体的な措置を講じる国が増えている。

ところがこうした動きはどうやら逆効果を生んでいるようだ。

南スーダンへの200万人移住計画

イスラエルは孤立を回避するのではなく、今まで以上に「ユダヤ人国家」の実現にこだわり、驚くべき計画を次々と打ち出している。

まず8月中旬、イスラエル政府がガザの約200万人のパレスチナ人を移住させるために南スーダン政府と密かに交渉していることが報じられた。ガザからパレスチナ人を強制的に取り除いてしまおうという典型的な「民族浄化作戦」である。

ところがイスラエルはこの事実を否定するどころか「パレスチナ人が自発的に移住を希望するなら問題はない」と正当化している。

最貧国の南スーダンに100万人単位の移民を受け入れる財力も体制もないことは明らか。9月に入って南スーダン政府は受け入れ拒否を公表した。しかし、CNNはイスラエルがソマリアやリビアなど数カ国と交渉を続けていると報じており、まだ計画をあきらめてはいないようだ。

8月下旬には、ヨルダン川西岸での新たな大規模入植地計画を決定した。対象となるのはベツレヘム、ラマラ、東エルサレムというパレスチナ国家の中心になる都市部の間にある地域だ。

3000戸の住宅を作りユダヤ人を住まわせるというのだが、実現すればヨルダン川西岸のパレスチナ自治区は完全に分断される。これまで何度も浮上していた計画だが、内外の批判が強かったため断念していた。

この計画を推し進める極右のスモトリッチ財務相は「（イスラエルとパレスチナの）二国家を作るという幻想を完全に払拭し、ユダヤ人支配を強化するための計画だ」と「パレスチナ国家つぶし」の本音を隠していない。

ヨルダン川西岸の併合論者であるスモトリッチ財務相の動きは止まらず、9月に入ると記者会見で「ヨルダン川西岸地区の82％の土地を併合する」という計画を打ち上げた。現在の占領を一段進めて完全にイスラエルの領土にすることを意味する。もちろん国連決議や国際法に明確に違反する。

ガザの強制移住計画、ヨルダン川西岸の分断と併合という強硬手段の意図は明確で、国際社会が認めているパレスチナ国家をなきものにするということだ。

パレスチナ人が多い”離れ小島的都市”を除いて併合

それにしてもスモトリッチ財務相が示した「82％」という数字は何を意味するのか。そこにはイスラエルの深い意図が隠されている。

スモトリッチ財務相は会見で、地図を示しながら併合の対象外の18％の土地を示した。それはパレスチナ人の人口が集中するラマラ、ナブルス、ジェニン、ジェリコ、ヘブロン、ベツレヘムなどの都市部で、離れ小島のように点在している。これらの都市を併合の対象にしないのは、イスラエルにとって難題である「人口統計上の脅威」を解消するためだ。

現在のイスラエルの人口は約990万人で、ユダヤ人は73％の722万人、パレスチナ人は21％の207万人となっている。そしてガザ地区とヨルダン川西岸のパレスチナ人は合計約548万人。3つの地区のパレスチナ人の人口は合計で755万人となる（日本外務省のHP）。

つまりユダヤ人とパレスチナ人の人口はほぼ同じなのだ。

したがってイスラエルがガザとヨルダン川西岸を現状のまま併合すると、イスラエルはユダヤ人とパレスチナ人の2つの民族が人口的に拮抗する国家となってしまう。これはユダヤ人にとっては悪夢でしかない。

民主主義国家であれば、イスラエル政府はパレスチナ人にもユダヤ人と同じように参政権などの権利を付与しなければならない。となれば国会の議席の半数をパレスチナ人の代表が占める可能性も出てくる。

場合によってはパレスチナ人が首相になる可能性もあり、もはや「ユダヤ人の国」とは言えなくなってしまう。

もちろんパレスチナ人を差別的に扱うという手法もある。実際、イスラエル国内のパレスチナ人には十分な権利が与えられていない。その結果、イスラエルに対し「アパルトヘイト」だという批判が出ている。しかし、700万人を差別的に扱うことは非現実的である。

結局、イスラエル政府の極右勢力がたどりついたのは、併合後もユダヤ人が圧倒的多数を占める国家を維持するために、パレスチナ人を意図的に国外に排除する「国家による人口操作」という恐ろしい計画だ。スモトリッチ財務相は「最少のパレスチナ人で最大の領土を得る」とその意図を隠していない。

では国際社会はどうすればいいのか。

国際社会の結束と行動が不可欠

国家の違法行為に対して唯一強制力を持った対応を決めることができる国連の安全保障理事会は、イスラエルに不利な決議に対してアメリカが拒否権を行使し続けているため機能しない。国際司法裁判所などは相次いでイスラエルの違法行為を認定しているが、それを正すための強制手段を持たない。

イスラエルの暴走を止めるには、遠回りではあるが多くの国が結束し行動するしかなさそうだ。9月下旬に国連総会で各国首脳らによる一般討論演説が予定されている。当面はこの場が、イスラエルに圧力をかける貴重な場となるだろう。

また批判や非難など言葉だけではイスラエルは行動を変えないことは明らかだ。一部の国が取り組んでいるような武器供与停止や貿易の規制など、できる限りの制裁措置を多くの国が実施することも必要であろう。

イスラエルの暴走はすでに人間の尊厳を完全に破壊しかねない段階にきている。もはや国家間の利害得失を超えた人類の問題である。

（薬師寺 克行 ： 東洋大学名誉教授）