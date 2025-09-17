10月12日（日）スタート 日本テレビ系新日曜ドラマ「ぼくたちん家」（毎週日曜よる10時30分から放送）。

主演の及川光博演じる心優しきゲイ・玄一と、手越祐也演じる恋のお相手・索に深く関わるキャラクターを演じる、井之脇海、大谷亮平の出演が決定！

井之脇は、2008年に公開された映画「トウキョウソナタ」で第82回キネマ旬報ベスト・テンの新人男優賞を受賞し脚光を浴びると、その後も数多くのドラマや映画に出演し存在感を発揮してきた。本作で演じるのは、索の元カレでゲイの吉田亮太。未練を抱える索を巡り、玄一と三角関係に？3人の恋愛模様はどのように動いていくのか？

大谷は、韓国での華々しい俳優活動を経て、2016年に日本での活動を開始すると、話題作に次々と出演しブレイク。本作で演じるのは、玄一の初恋相手である鯉登裕太郎。トーヨコで青少年を守る活動をしており、ひょんなことから玄一と再会することに。果たして2人の関係はどうなるのか？

井之脇海・大谷亮平 コメントはこちら：https://www.ntv.co.jp/bokutachinchi/articles/50150xj9alseaemzuds6.html

物語を彩る個性派キャスト陣も解禁。久保田磨希、土居志央梨、川口凉旺の出演が決定！

ドラマや映画、舞台で多数の役柄をこなし、情報番組やバラエティ番組へも活動の幅を広げている久保田は、杉の森動植物園で働く玄一の先輩・栗田美緒役。

伊藤沙莉主演のNHK連続テレビ小説「虎に翼」（2024年）で話題を呼んだ土居は、逃亡中の、ほたる（白鳥玉季）の母親・楠ともえ（麻生久美子）を追いかける警察官・松梅子役。玄一とほたるの関係に違和感を覚え、独自に二人も追いかける役どころだ。

2024年に行われた「FINEBOYS」専属モデルオーディションで見事に選ばれた19歳の注目の新星・川口は、連続ドラマ初出演となる本作で、玄一を慕うアルバイト・藤沢辰哉役に抜擢。玄一の“後輩”を演じる。

久保田磨希・土居志央梨・川口凉旺 コメントはこちら：https://www.ntv.co.jp/bokutachinchi/articles/5015ihuq5z6cq48ny9m5.html

◆イントロダクション

心優しき一人のゲイが、恋をした。

ちょっと不器用で、やたら情に厚い男・波多野玄一。50歳。

「人間は恋と革命のために生まれてきたんです！」

その胸をふるわせたのは、中学教師の作田索。38歳。

だけど彼は、人生も恋も冷めきったようなクールなゲイ。

「恋なんていらない。革命はずっと“不革命”。僕の人生は、まだズッポリ模索中ですから」

それでも玄一は、あきらめない。

「だったら…“家”、買いませんか？2人の名義で。別れるのが死ぬほど面倒になるように。“家”を、僕たちの“かすがい”にするんです！」

恋の告白なのに、なぜか物件購入の打診--

真剣すぎて、どこかバカ。だけど本気。

そんな2人の前に現れたのは、15歳の少女・楠ほたる。

トーヨコに入り浸る訳アリ少女が、大金を手に言い放つ。

「私、あなたを買います。3000万円で。中学卒業までの半年間、親のフリしてください」

恋も人生も、ままならない。

でもそれでも人は、誰かと関わってしまう。

社会のすみっこで繋がった、3人の奇妙な生活。

笑って、泣いて、笑っちゃう、奇妙なホーム＆ラブコメディ！

◆番組概要

『ぼくたちん家』

2025年10月期日曜ドラマ 10月12日スタート 毎週日曜よる10時30分から放送

脚本：松本優紀

音楽：東川亜希子 神谷洵平

インクルーシブプロデューサー：白川大介

チーフプロデューサー：松本京子

プロデューサー：河野英裕 西紀州 岡宅真由美

演出：鯨岡弘識 北川瞳

制作協力：AX-ON

製作著作：日本テレビ

