10月12日（日）スタート 日本テレビ系新日曜ドラマ「ぼくたちん家」（毎週日曜よる10時30分から放送）。

主演の及川光博演じる心優しきゲイ・玄一と、手越祐也演じる恋のお相手・索に深く関わるキャラクターを演じる、井之脇海、大谷亮平の出演が決定！

井之脇が演じるのは、索の元カレでゲイの吉田亮太。未練を抱える索を巡り、玄一と三角関係に？

大谷が演じるのは、玄一の初恋相手である鯉登裕太郎。トーヨコで青少年を守る活動をしており、ひょんなことから玄一と再会することに。

当記事では、井之脇・大谷のコメントを紹介！

◆井之脇海 コメント

最初に台本を読んだとき、脚本の松本さんが紡ぐ言葉のひとつひとつがとても素敵で、心に深く響き、「この台詞をしゃべりたい！」と強く思いました。

人とのつながりを求め、不器用ながらも真っ直ぐに、自分の居場所を探していく登場人物たちは、どこか切なく、けれど温かく、思わず応援したくなる愛おしい人ばかりです。

僕が演じる吉田も、表向きはダミーの結婚指輪を身につけ、何気ない日常を送っているよう装っていますが、心の奥底では、愛と自由、そして居場所を求めているのだと思います。そんな吉田の心に寄り添いながら、やさしく、繊細に演じていきたいです。

◆大谷亮平 コメント

今作品は同性愛者、トーヨコなど最近社会的に注目されていることがテーマとして掲げられていますね。

私自身もこれまであまり接する機会がなかったというのが正直なところですが、様々な個性溢れるキャラクターが沢山登場しますし、役を通してその人たちと関わりながら何かの学びや気づきがあれば嬉しいなと思います。

完全オリジナルなのでこれからどう展開して行くのか私も楽しみですし、とても温かみのある作品になるんじゃないかなーって思っています。