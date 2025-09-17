BE:FIRSTニューシングル「空」リリース！収録曲を解説

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

BE:FIRSTが、9月17日に8thシングル「空」をリリースした。

■表題曲「空」は、『Nコン2025』中学校の部の課題曲

表題曲の「空」は、第92回 NHK全国学校音楽コンクール中学校の部の課題曲として書き下ろされた楽曲。

作詞作曲を依頼されたSKY-HIが「多感な時期の若者の、心の揺れ動きに対して『大丈夫』と伝えたい」という想いを込めた感動必至の1曲となっている。

常に移り変わる空模様を題材に、人生の機微を描いた歌詞の世界観を、ゴスペルをベースとした壮大な楽曲と、日本屈指のコーラス隊によるコーラスワーク、そしてメンバーそれぞれの魅力とスキルが詰まった歌で表現。

また今作は、数々のヒットソングを世に送り出してきたプロデューサー・UTAとソングライター・LOAR（INIMI）、そしてSKY-HIによるコライトで制作された。

さらに、日本のボーカルグループのパイオニアとして知られるゴスペラーズの黒沢 薫をコーラスディレクターに迎えた意欲作でもある。

公開されているMVは、”ちいさな優しさ”をテーマに『愛がなんだ』や『からかい上手の高木さん』で知られる今泉力哉監督が脚本・監督を手がけた。

■「Secret Garden」は、渾身のR＆Bチューン

「Secret Garden」は、2010年代R＆Bをルーツに持つ彼らが、そのサウンドを現代的に昇華させたトラックの上で、恋愛をメタファーに、音楽へのリスペクトと深い愛情を歌い上げた渾身のR＆Bチューン。

なお今作は、LAでのコライトキャンプにて制作されたうちの1曲。2度のグラミー賞ノミネート経験を持つロサンゼルスを拠点に活動するソングライター/プロデューサー/アーティストDavid Arkwright、時代を超えるソウルフルな楽曲で注目されているロサンゼルス出身のシンガー/ソングライター/プロデューサーMishon Ratliff、グラミー賞ノミネート経験を持つソングライター/マルチインストゥルメンタリスト/プロデューサーBen Samamaを迎え作成された意欲作。

「BE:FIRSTの創り出す音楽によって、現実から人々が“Secret Garden”へ誘われていく」というコンセプトで制作されたMVにも注目だ。

■「BLUE」は、JUNONとLEOが作詞を担当

「BLUE」はJUNONとLEOが出演する“サントリー生ビール”のプロジェクト「生：FIRST」の新WEBムービー用に書き下ろされた楽曲。

BE:FIRSTの数々の名曲を手がけてきたINIMIのSunny、LOAR、そしてMONJOEを迎えて制作された本作は、良いことも悪いことも起こる日々の中で、かけがえのないものへの思いをテーマに、JUNONとLEOのふたりが作詞を担当。

ダンサブルでエモーショナルなサウンドに仕上がっており、今の時代を生きる人たちに向けた、「明日を信じる力」を届ける応援歌となっている。

■メンバーソロ企画第4弾、SOTAの作品も収録

「Chill with you ～One of the BE:ST-04 SOTA」は、BE:FIRSTメンバーによるソロ企画『One of the BE:ST』第4弾となるSOTAの作品。

BE:FIRSTの数々の名曲を手がけてきたINIMIのSunnyとLOARを迎えて制作された本作は、茅ヶ崎生まれのSOTAらしいバンドサウンドと心地よいグルーヴが印象的な、海の香りを感じさせる、チルなヴァイブスに満ちたレゲエチューンに仕上がっている。

リリースされた8thシングル「空」のMV盤には「空」MVと「Secret Garden」のMV、それぞれの撮影の舞台裏を収めたBehind The Scenes映像が収録。LIVE盤には2024年9月に茨城・国営ひたち海浜公園にて5年ぶりに開催された『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA』のBE:FIRSTブロックを完全収録。BMSG MUSIC SHOP盤にはMV盤・Live盤に収録の映像に加え、MV本編からさらにストーリーを深掘りした約7分に及ぶ「空」の-Music Video Director’s Cut-の収録と、BESTY（=BE:FIRSTのファンの呼称）必見の内容だ。

■リリース情報

2025.09.17 ON SALE

SINGLE「空」

2025.10.29 ON SALE

ALBUM『BE:ST』

■関連リンク

BE:FIRST「空」特設サイト

https://befirst-sp.com/Sora/

BE:FIRST OFFICIAL SITE

https://befirst.tokyo/