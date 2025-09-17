10月12日（日）スタート 日本テレビ系新日曜ドラマ「ぼくたちん家」（毎週日曜よる10時30分から放送）。

物語を彩る個性派キャスト陣を情報解禁。久保田磨希、土居志央梨、川口凉旺の出演が決定！

久保田は、杉の森動植物園で働く玄一（及川光博）の先輩・栗田美緒役。土居は、逃亡中の、ほたる（白鳥玉季）の母親・楠ともえ（麻生久美子）を追いかける警察官・松梅子役。玄一とほたるの関係に違和感を覚え、独自に二人も追いかける役どころだ。川口は、連続ドラマ初出演となる本作で、玄一を慕うアルバイト・藤沢辰哉役に抜擢。玄一の“後輩”を演じる。

当記事では、久保田・土居・川口のコメントを紹介！

◆久保田磨希 コメント

及川光博さん演じる波多野玄一さんと動植物園で一緒に働いている栗田美緒役の久保田磨希です。

私たちがお芝居している空間にはいつも動物たちがいて、どう動くかわからない中での撮影なので台本通りにいかないこともあり、その時はフリー演技です。

演じている感じが全くなく、ただただその人物としてそこに居て撮影が進んでいます。

その私たちの日常を楽しんでいただけたらと思っています。是非、お楽しみに。

◆土居志央梨 コメント

脚本を読みながらなんて素敵な台詞なんだろう、このシーンも最高だなぁ、とずっとワクワクしていました。人間と人間が関わりあっていくことの大変さや豊かさをユーモアで包んだこの作品が、いち視聴者としてもとても楽しみです。私が演じる松梅子は警察官ですが、たまに出てきては予想を裏切ってくる人です（笑）楽しんで、愛を持って演じられたらと思います。

◆川口凉旺 コメント

藤沢辰哉役を演じさせていただきます、川口凉旺です。

今回が初めての連続ドラマ出演でとても緊張しているのですが、現場のみなさんの暖かい雰囲気に助けられています。またお芝居についても多くのことを教えていただき、日々学びを得ながら撮影に臨んでいます。

藤沢は、及川光博さん演じる波多野玄一と同じ動植物園で働く、動物が大好きな19歳の青年です。

まだまだ至らない点ばかりですが、いただいたこの役を大切に、一生懸命取り組んでいきたいと思います。