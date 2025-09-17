¥¨¥ó¥Ð¥Ú¤Î¡ÈPK2È¯¡É¤Ç¥ì¥¢¥ë¤¬µÕÅ¾¾¡Íø¡ª¡¡¿ôÅªÉÔÍø¤Î¤Ê¤«¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¤òÇË¤Ã¤ÆCLÇòÀ±È¯¿Ê
¡¡¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¡¦¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè1Àá¤¬16Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¤È¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Î¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤ò2°Ì¤Ç½ª¤¨¡¢º£µ¨¤ÎCL½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡£¡ÈÇò¤¤µð¿Í¡É¤Ï¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Î¹ñÆâ¥ê¡¼¥°¤Ç³«Ëë4Ï¢¾¡¤òÃ£À®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤Þ¤Þº£Âç²ñ¤Î½éÀï¤Ø¤ÈÎ×¤à¡£¥Û¡¼¥à¤Ç¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¤ò·Þ¤¨·â¤Ä°ìÀï¤Ë¡¢¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½´ÆÆÄ¤Ï¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥¨¥ó¥Ð¥Ú¤é¤òÀèÈ¯µ¯ÍÑ¡£¸ª¤Î¼ê½Ñ¤Ë¤è¤êÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤¿¥¸¥å¡¼¥É¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¤â¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»î¹ç¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ê¡¢³«»ÏÁá¡¹¤Î2Ê¬¤Ë¥¨¥ó¥Ð¥Ú¤¬¹ë²÷¤Ê¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ø¥Ã¥É¤Ç¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¤ò¶¼¤«¤¹¡£5Ê¬¤Ë¤Ïº¸¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤òÄË¤á¤¿¥È¥ì¥ó¥È¡¦¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥¢¡¼¥Î¥ë¥É¤¬¸òÂå¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢°Ê¹ß¤â¥Û¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤¬¹¶Àª¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤À¤¬¡¢Àè¤Ë¥¹¥³¥¢¤òÆ°¤«¤·¤¿¤Î¤Ï¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¤À¤Ã¤¿¡£22Ê¬¤Ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬¼«¿Ø¤Ç¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤ò»î¤ß¤ë¤È¡¢¥¢¥ë¥À¡¦¥®¥å¥ì¥ë¤ÎÇØ¸å¤«¤é¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¤¿¥á¥¤¥½¥ó¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¥¦¥Ã¥É¤¬¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¼è¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¾è¤Ã¤¿¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼êÁ°¤Þ¤Ç±¿¤Ó¡¢ºÇ¸å¤Ï¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡¦¥¦¥§¥¢¤¬¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤ÆÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Î¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤â¡¢29Ê¬¤Ë¥²¡¼¥à¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤Ø¤ÈÌá¤¹¡£Å¨¿Øº¸¥µ¥¤¥É¤Ç¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¥í¥É¥ê¥´¤¬¥É¥ê¥Ö¥ë¤ò³«»Ï¤·¡¢ºÙ¤«¤¤¥¿¥Ã¥Á¤Ç¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ë¿¯Æþ¡£¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤òÁÀ¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¥¸¥ç¥Õ¥ì¥¤¡¦¥³¥ó¥É¥°¥Ó¥¢¤«¤éÅÝ¤µ¤ì¡¢¼ç¿³¤ÏPK¤òÀë¹ð¤¹¤ë¡£¥¥Ã¥«¡¼¤òÌ³¤á¤¿¥¨¥ó¥Ð¥Ú¤¬³Î¼Â¤Ë¥¥Ã¥¯¤òÄÀ¤á¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬¥¨¡¼¥¹¤ÎÆÀÅÀ¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡69Ê¬¤Ë¤Ï¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤ò³ÍÆÀ¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥À¥Ë¡¦¥«¥ë¥Ð¥Ï¥ë¤¬GK¥Ø¥í¥Ë¥â¡¦¥ë¥¸¤ËÆ¬ÆÍ¤¤ò¸«Éñ¤¤¡¢VAR¤Î²ðÆþ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â79Ê¬¡¢¥¨¥ó¥Ð¥Ú¤Î¥Ò¡¼¥ë¥Ñ¥¹¤Ë¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¤¬È¿±þ¤·¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ç¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò»î¤ß¤¿¥Õ¥¡¥¯¥ó¥É¡¦¥á¥Ç¥£¡¼¥Ê¤Î¥Ï¥ó¥É¤òÍ¶È¯¡£¿ôÅªÉÔÍø¤Ë´Ù¤Ã¤¿¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬PK¤òÆÀ¤ë¤È¡¢ºÆ¤Ó¥¨¥ó¥Ð¥Ú¤¬¥¥Ã¥¯¤òÄÀ¤á¤ÆµÕÅ¾ÃÆ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡·ë¶É¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç¤Ï2¡Ý1¤Ç½ªÎ»¤·¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬³«ËëÀï¤ÇÇòÀ±¤ò¼ý¤á¤¿¡£¼¡Àá¤Ïº£·î30Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ï¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¥«¥¤¥é¥È¡Ê¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥ó¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡¡2¡Ý1¡¡¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
0¡Ý1¡¡22Ê¬¡¡¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡¦¥¦¥§¥¢¡Ê¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¡Ë
1¡Ý1¡¡29Ê¬¡¡¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥¨¥ó¥Ð¥Ú¡ÊPK¡¿¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡Ë
2¡Ý1¡¡81Ê¬¡¡¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥¨¥ó¥Ð¥Ú¡ÊPK¡¿¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡Ë
¡¡ºòµ¨¤Î¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤ò2°Ì¤Ç½ª¤¨¡¢º£µ¨¤ÎCL½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡£¡ÈÇò¤¤µð¿Í¡É¤Ï¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Î¹ñÆâ¥ê¡¼¥°¤Ç³«Ëë4Ï¢¾¡¤òÃ£À®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤Þ¤Þº£Âç²ñ¤Î½éÀï¤Ø¤ÈÎ×¤à¡£¥Û¡¼¥à¤Ç¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¤ò·Þ¤¨·â¤Ä°ìÀï¤Ë¡¢¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½´ÆÆÄ¤Ï¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥¨¥ó¥Ð¥Ú¤é¤òÀèÈ¯µ¯ÍÑ¡£¸ª¤Î¼ê½Ñ¤Ë¤è¤êÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤¿¥¸¥å¡¼¥É¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¤â¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢Àè¤Ë¥¹¥³¥¢¤òÆ°¤«¤·¤¿¤Î¤Ï¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¤À¤Ã¤¿¡£22Ê¬¤Ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬¼«¿Ø¤Ç¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤ò»î¤ß¤ë¤È¡¢¥¢¥ë¥À¡¦¥®¥å¥ì¥ë¤ÎÇØ¸å¤«¤é¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¤¿¥á¥¤¥½¥ó¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¥¦¥Ã¥É¤¬¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¼è¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¾è¤Ã¤¿¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼êÁ°¤Þ¤Ç±¿¤Ó¡¢ºÇ¸å¤Ï¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡¦¥¦¥§¥¢¤¬¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤ÆÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Î¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤â¡¢29Ê¬¤Ë¥²¡¼¥à¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤Ø¤ÈÌá¤¹¡£Å¨¿Øº¸¥µ¥¤¥É¤Ç¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¥í¥É¥ê¥´¤¬¥É¥ê¥Ö¥ë¤ò³«»Ï¤·¡¢ºÙ¤«¤¤¥¿¥Ã¥Á¤Ç¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ë¿¯Æþ¡£¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤òÁÀ¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¥¸¥ç¥Õ¥ì¥¤¡¦¥³¥ó¥É¥°¥Ó¥¢¤«¤éÅÝ¤µ¤ì¡¢¼ç¿³¤ÏPK¤òÀë¹ð¤¹¤ë¡£¥¥Ã¥«¡¼¤òÌ³¤á¤¿¥¨¥ó¥Ð¥Ú¤¬³Î¼Â¤Ë¥¥Ã¥¯¤òÄÀ¤á¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬¥¨¡¼¥¹¤ÎÆÀÅÀ¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡69Ê¬¤Ë¤Ï¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤ò³ÍÆÀ¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥À¥Ë¡¦¥«¥ë¥Ð¥Ï¥ë¤¬GK¥Ø¥í¥Ë¥â¡¦¥ë¥¸¤ËÆ¬ÆÍ¤¤ò¸«Éñ¤¤¡¢VAR¤Î²ðÆþ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â79Ê¬¡¢¥¨¥ó¥Ð¥Ú¤Î¥Ò¡¼¥ë¥Ñ¥¹¤Ë¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¤¬È¿±þ¤·¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ç¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò»î¤ß¤¿¥Õ¥¡¥¯¥ó¥É¡¦¥á¥Ç¥£¡¼¥Ê¤Î¥Ï¥ó¥É¤òÍ¶È¯¡£¿ôÅªÉÔÍø¤Ë´Ù¤Ã¤¿¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬PK¤òÆÀ¤ë¤È¡¢ºÆ¤Ó¥¨¥ó¥Ð¥Ú¤¬¥¥Ã¥¯¤òÄÀ¤á¤ÆµÕÅ¾ÃÆ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡·ë¶É¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç¤Ï2¡Ý1¤Ç½ªÎ»¤·¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬³«ËëÀï¤ÇÇòÀ±¤ò¼ý¤á¤¿¡£¼¡Àá¤Ïº£·î30Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ï¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¥«¥¤¥é¥È¡Ê¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥ó¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡¡2¡Ý1¡¡¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
0¡Ý1¡¡22Ê¬¡¡¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡¦¥¦¥§¥¢¡Ê¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¡Ë
1¡Ý1¡¡29Ê¬¡¡¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥¨¥ó¥Ð¥Ú¡ÊPK¡¿¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡Ë
2¡Ý1¡¡81Ê¬¡¡¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥¨¥ó¥Ð¥Ú¡ÊPK¡¿¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡Ë