　17日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比90円安の4万4550円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万4902.27円に対しては352.27円安。出来高は6331枚だった。

　TOPIX先物期近は3133.5ポイントと前日比11.5ポイント安、TOPIX現物終値比34.86ポイント安だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 44550　　　　　 -90　　　　6331
日経225mini 　　　　　　 44540　　　　　-100　　　162857
TOPIX先物 　　　　　　　3133.5　　　　 -11.5　　　 11637
JPX日経400先物　　　　　 28130　　　　　-130　　　　 974
グロース指数先物　　　　　 752　　　　　　-4　　　　 332
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース