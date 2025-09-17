17日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比90円安の4万4550円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万4902.27円に対しては352.27円安。出来高は6331枚だった。



TOPIX先物期近は3133.5ポイントと前日比11.5ポイント安、TOPIX現物終値比34.86ポイント安だった。



銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高

日経225先物 44550 -90 6331

日経225mini 44540 -100 162857

TOPIX先物 3133.5 -11.5 11637

JPX日経400先物 28130 -130 974

グロース指数先物 752 -4 332

東証REIT指数先物 売買不成立



