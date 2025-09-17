フィギュアスケート女子の紀平梨花（トヨタ自動車）が16日、9月19日に開幕する中部選手権（邦和みなとスポーツ＆カルチャー）を欠場すると自身のインスタグラムで表明した。

来年2月にミラノ・コルティナ五輪を控える今シーズン。その最終選考会となる12月の全日本選手権出場につながる道を絶たれたため、五輪出場の可能性が消滅した。

自身のインスタグラムには「右足の回復は順調で、ほぼ完治の状態まできております。しかし、あと一歩で完全には回復しておらず、高難度のトウジャンプを複数回行うと痛みが出ることもあり、十分な準備を整えることが難しい状況です。思い切り練習できないもどかしさや不安を感じる日々が続き、悔しい気持ちでおります。今回は安全面を考慮し、中部大会は欠場する判断に至りました」などとつづった。

21年に右足の距骨疲労骨折を負った紀平は、ケガが完治しない影響から過去2シーズンは大会の出場を見送ってきた。

この日に「今は新たな挑戦に向けても前向きに取り組んでおります。今回の決断は苦渋のものでございましたが、引き続き復活に向け、全力で努力してまいります」ともつづった。