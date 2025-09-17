1991年以来34年ぶりとなる東京2025世界陸上。4日目を終え世界記録1個、日本記録3個と盛り上がりを見せた前半戦、折り返しの5日目の注目選手とタイムスケジュールを紹介。

日本新再び混合リレーの余韻を女子200mで

初日に行われた混合4✖400mリレーで初のファイナルに進出した日本。そのメンバーの一人・井戸アビゲイル風果（24、東邦銀行）が個人種目の女子200m予選に出場。井戸は8月に22秒79（+1.0）の日本新記録をマークし、日本短距離女子の新エースとして初の世界陸上に挑む。

男子200mで末續慎吾以来22年ぶりのメダルへ

男子200m予選に日本の鵜澤飛羽（22、JAL）、飯塚翔太（34、ミズノ）、水久保漱至（26、宮崎県スポ協）の3選手が登場。さらに男子100mで金メダルを逃したN.ライルズ（28、アメリカ）も4連覇に向け気合が入る。100mで失格となったパリオリンピック™金メダリスト・L.テボゴ（22、ボツワナ）と鵜澤が最終6組で対決する。

男子400mハードルでは世界記録保持者が登場

男子400mハードルには世界記録保持者のK.ワーホルム（29、ノルウェー）が準決勝に臨む。東京五輪でマークした世界記録45秒94は史上初かつ今なお唯一の45秒台。レース直前は自分の体を叩き気合いを入れ絶叫、レース後も喜びのあまりユニフォームを引きちぎって絶叫、練習中も地元ノルウェーの雪の中を上裸で走り絶叫と、とにかく常にアツい男。38歳差のオラフコーチとは友人のような関係性。信頼できる相棒と、国立競技場で再びの世界新を狙う。

ビッグスローで2009年ベルリン大会以来のメダルへ

男子やり投予選では、粼山雄太（29、愛媛競技力本部）、ディーン元気（33、ミズノ）、長沼元（27、スズキ）が2009年のベルリン大会で村上幸史以来のメダル＆入賞を目指す。22年のオレゴン大会ではディーンが9位とあと一歩及ばなかったが、33歳で自己ベストを更新するなど今季絶好調だ。



【イブニングセッション】

19:05〜 男子三段跳 予選AB

19:10〜 男子やり投 予選A（粼山雄太、ディーン元気）

19:25〜 女子棒高跳 決勝

19:30〜 女子200m 予選（井戸アビゲイル風果）

20:15〜 男子200m 予選（鵜澤飛羽、飯塚翔太、水久保漱至）

20:45〜 男子やり投 予選B（長沼元）

20:50〜 男子走幅跳 決勝

21:00〜 女子400mハードル 準決勝

21:30〜 男子400mハードル 準決勝

21:57〜 女子3000m障害 決勝

22:20〜 男子1500m 決勝

※天候や進行状況でスケジュールが変更する場合があります。