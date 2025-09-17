¡ÈÀ¥¸Å¡É¿·¾±ÆüËÜ¥Ï¥à¡¡¡È¥¤¥«¥ó¥¬¡¼¡É¾®µ×ÊÝ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯µÕÅ¾V¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¾¡¼ê¤ËÍ½Â¬
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¡Ê53¡Ë¤¬ÌÜ»Ø¤¹9Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¡£¼ó°Ì¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ò2¡¦5¥²¡¼¥àº¹¤ÇÄÉÁö¤¹¤ëÃæ¡¢¿·¾±´ÆÆÄ¤ÏÆ´¤ì¤À¤Ã¤¿À¥¸ÅÍøÉ§¤¬1983Ç¯¤ÎÊ¡²¬¹ñºÝ¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¥Ç¥Ã¥É¥Ò¡¼¥È¤ÎËö¡¢¥¤¥«¥ó¥¬¡¼¤òÇË¤Ã¤ÆÍ¥¾¡¤·¤¿¥ì¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤ë¡£¤½¤³¤Ç¡¢ÆüËÜ¥Ï¥àÃ´Åö¥¥ã¥Ã¥×¤ÎÅÄÃæ·ò¿Íµ¼Ô¡Ê36¡Ë¤¬¡¢»Ø´ø´±¤¬»×¤¤ÉÁ¤¯µÕÅ¾Í¥¾¡¤Ø¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤ò¾¡¼ê¤ËÍ½Â¬¤·¤Æ¤ß¤¿¡£
¡¡¿·¾±´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÀ¥¸Å¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£83Ç¯¤ÎÊ¡²¬¹ñºÝ¥Þ¥é¥½¥ó¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÇ¾Î¢¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤¡¢¾®³ØÀ¸»þÂå¤Î¥Þ¥é¥½¥óÂç²ñ¤Ç¤Ï¡ÖºÇ¸å¤Î150¥á¡¼¥È¥ë¤Þ¤ÇÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¡È²¶¤ÏÀ¥¸Å¹ä»Ö¤À¡É¤È¡Ê¤Ê¤ê¤¤Ã¤Æ¡ËÆ±¤¸¥Ý¡¼¥º¤Ç1°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÁö¤êÊý¤ò¥Þ¥Í¤¹¤ë¤Û¤ÉÆ´¤ì¤¿¡£
¡¡¼ó°Ì¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ò2¡¦5¥²¡¼¥àº¹¤ÇÄÉ¤¦¾õ¶·¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÀ¥¸Å¤¬¥¤¥«¥ó¥¬¡¼¤ò¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÈÄÉÁö¤¹¤ë»Ñ¤Ë½Å¤Ê¤ë¡£µÕÅ¾Í¥¾¡¤Ë¤Ï¸±¤·¤¤Æ»¤Î¤ê¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢¾ï¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¿·¾±´ÆÆÄ¤Ê¤é¡¢3Ï¢¾¡¤·¤ÆÁê¼ê¤¬3Ï¢ÇÔ¤Ê¤é¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤ë¾õ¶·¤òÈá´Ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡£
¡¡5¡Á7Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç3Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¡¢4¥²¡¼¥àº¹¤Þ¤Ç¹¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ï¡Öµë¿åÃÏÅÀ¡×¤À¤Ã¤¿¡£9Æü¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ3¥²¡¼¥àº¹¤È¤¹¤ë¤È¡¢11Æü¤Ë¤Ï2¥²¡¼¥àº¹¤ËÀÜ¶á¤·¡¢¿·¾±´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÀ¥¸Å¤µ¤ó¤Ïµë¿å¤Ç¡Ê¿å¤ò¡ËÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢½¦¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤éº¹¤¬¤Ä¤¤¤Æ¡£¿å¤ò°û¤ó¤Ç¤Þ¤¿ÀÜ¶á¤·¤¿¡×¤È½Å¤Í¤¿¡£
¡¡¡ÖÊ¿ÏÂÂæ¶¥µ»¾ì¤¬¸«¤¨»Ï¤á¤¿º¢¤Ë»Å³Ý¤±¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤È¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»Ä¤ê12»î¹ç¡£º£¤¬Ê¿ÏÂÂæ¶¥µ»¾ì¤ËÆþ¤ë´Ë¤¤¾å¤êºä¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ìÌÌ¤À¡£¶¥µ»¾ì¤ËÆþ¤ë»Ä¤ê900¥á¡¼¥È¥ë¤ò20¡Á23Æü¤ÎËÜµòÃÏ4Ï¢Àï¤È¤¹¤ë¡£9·î¤ÏËÜµò6»î¹ç¤Ç5¾¡1ÇÔ¡£¤³¤³¤ÏÃÏ¤ÎÍø¤òÀ¸¤«¤·¤Æ4Ï¢¾¡¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡»Ä¤ê500¥á¡¼¥È¥ë¤Ï25¡Á28Æü¤Î¥Ó¥¸¥¿¡¼4Ï¢Àï¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ë¥²¡¼¥àº¹¤Ê¤·¤Ë½Ì¤á¤ì¤Ð¡¢»Ø´ø´±¤¬Âç¶½Ê³¤·¤¿ÅÁÀâ¤Î¥é¥¹¥È100¥á¡¼¥È¥ë¤Ï30Æü¤ÎºÇ½ªÂÐ·è¡£¾¡Íø¤·¤Æ1¥²¡¼¥àº¹¤ÎµÕÅ¾¼ó°Ì¤ËÎ©¤Á¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬10·î3¡¢5Æü¤ÎºÇ½ª2»î¹ç¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤â¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤¬Æ±4Æü¤ÎºÇ½ªÀï¡ÊÂÐ¥í¥Ã¥Æ¡Ë¤Ç¾¡¤Æ¤ÐµÕÅ¾Í¥¾¡¤¬´°À®¤À¡£
¡¡9Æü¤Ë¾º³Ê¤·¤¿º£Àî¤Ï5»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨¡¦444¡¢2ËÜÎÝÂÇ5ÂÇÅÀ¤ÈÂçÅö¤¿¤ê¡£±¦ÂÀÂÜÎ¢¤Î¶ÚÂ»½ý¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤¿¤¬¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë¾º³Ê¤·¤¿Àõ´Ö¤¬15Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¤Ç1È¯¤ò´Þ¤à2°ÂÂÇ3ÂÇÅÀ¤ÈÁª¼êµ¯ÍÑ¤â¤µ¤¨ÅÏ¤ë¡£º£µ¨13¾¡6ÇÔ¤È¹¥ÁêÀ¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¤ò6»î¹ç¤â»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ÄÉ¤¤É÷¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ÈÁÛÁü¤¹¤ë¡£
¡¡¡ÖÁè¤Ã¤Æ¤É¤Ã¤Á¤¬¥´¡¼¥ë¤«¤ÎÊý¤¬¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã¶½Ê³¤¹¤ë¡×¤È¥Ç¥Ã¥É¥Ò¡¼¥È¤ÏË¾¤à¤È¤³¤í¡£¡ÖÀ¥¸Å¹ä»Ö¡×¤¬¥È¥Ã¥×¤Ç¥´¡¼¥ë¥Æ¡¼¥×¤òÀÚ¤ë»Ñ¤ò¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÅÄÃæ¡¡·ò¿Í¡Ë
¡¡¢¦83Ç¯Ê¡²¬¹ñºÝ¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¤ÎÀ¥¸ÅVS¥¤¥«¥ó¥¬¡¼¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØÁª¹Í²ñ¤È¤·¤Æ12·î4Æü¤Ë³«ºÅ¡£½øÈ×¤Ï¥¤¥«¥ó¥¬¡¼¤¬ÀèÆ¬¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤ê¡¢35¥¥í¤Þ¤ÇÀ¥¸Å¤ò´Þ¤ó¤À6¿Í¤Î½¸ÃÄ¤ÇÊÂÁö¡£39¥¥íÉÕ¶á¤Ç¥¤¥«¥ó¥¬¡¼¤¬È´¤±½Ð¤¹¤È¡¢À¥¸Å¤âÇØ¸å¤ËÉÕ¤±¤¿¤Þ¤Þ¥Þ¥Ã¥Á¥ì¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¾¡Éé¤Ï»Ä¤ê100¥á¡¼¥È¥ë¤ÇÀ¥¸Å¤¬¥¹¥Ñ¡¼¥È¤ò¤«¤±¤ÆÈ´¤µî¤ê¡¢2»þ´Ö8Ê¬52ÉÃ¤ÇÍ¥¾¡¡£½ªÈ×¤Þ¤ÇÁ°¤Ë½Ð¤º¡¢ºÇ¸å¤ËÇúÈ¯Åª¤Ê¥¹¥Ñ¡¼¥È¤ò¤«¤±¤ëÀ¥¸Å¤Î¡Ö¾¡¤Á¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡×¤ò¾ÚÌÀ¤·¡¢¥¤¥«¥ó¥¬¡¼¤È¤Îº¹¤Ï¤ï¤º¤«3ÉÃ¤À¤Ã¤¿¡£