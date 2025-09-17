気象台は、午前5時55分に、大雨警報（土砂災害、浸水害）を上小阿仁村に発表しました。また洪水警報を大館市、北秋田市、上小阿仁村、三種町に発表しました。さらに大雨警報（浸水害）を三種町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】秋田県・上小阿仁村に発表 17日05:55時点

秋田県では、17日夕方まで土砂災害に、17日昼前まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■能代市

□大雨警報

・土砂災害

17日夕方にかけて警戒

・浸水

17日昼前にかけて警戒

1時間最大雨量 50mm

ピーク時間 17日明け方





□洪水警報17日昼前にかけて警戒■大館市□洪水警報【発表】17日昼前にかけて警戒■北秋田市□大雨警報・土砂災害・浸水17日昼前にかけて警戒1時間最大雨量 50mmピーク時間 17日明け方□洪水警報【発表】17日昼前にかけて警戒■上小阿仁村□大雨警報【発表】・土砂災害17日夕方にかけて警戒・浸水17日昼前にかけて警戒1時間最大雨量 50mmピーク時間 17日明け方□洪水警報【発表】17日昼前にかけて警戒■三種町□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水17日昼前にかけて警戒1時間最大雨量 50mmピーク時間 17日明け方□洪水警報【発表】17日昼前にかけて警戒