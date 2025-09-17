【大雨警報】秋田県・上小阿仁村に発表 17日05:55時点
気象台は、午前5時55分に、大雨警報（土砂災害、浸水害）を上小阿仁村に発表しました。また洪水警報を大館市、北秋田市、上小阿仁村、三種町に発表しました。さらに大雨警報（浸水害）を三種町に発表しました。
【警報エリアを確認】【大雨警報】秋田県・上小阿仁村に発表 17日05:55時点
秋田県では、17日夕方まで土砂災害に、17日昼前まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■能代市
□大雨警報
・土砂災害
17日夕方にかけて警戒
・浸水
17日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 17日明け方
17日昼前にかけて警戒
■大館市
□洪水警報【発表】
17日昼前にかけて警戒
■北秋田市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
17日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 17日明け方
□洪水警報【発表】
17日昼前にかけて警戒
■上小阿仁村
□大雨警報【発表】
・土砂災害
17日夕方にかけて警戒
・浸水
17日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 17日明け方
□洪水警報【発表】
17日昼前にかけて警戒
■三種町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
17日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 17日明け方
□洪水警報【発表】
17日昼前にかけて警戒