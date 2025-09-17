「神戸新聞杯・Ｇ２」（２１日、阪神）

同厩舎の２頭出しは人気薄を狙え−。友道厩舎からはダービー３着馬ショウヘイとともに、ライトトラックがエントリー。春の実績でこそ見劣りするが、こちらもポテンシャルは非凡。最後の３冠戦・菊花賞（１０月２６日・京都）に続くトライアルで結果を残す。

名門厩舎の秘密兵器になり得る器だ。ライトトラックは、ここまで負けなしの２戦２勝と底を見せていない。重賞初挑戦で、その真価が問われようとしている。

同世代の早期デビュー馬からほぼ１年遅れ、今年の５月にデビューした。道中で促されるシーンもあったが、エンジンが掛かってからは鮮烈な伸びで既走馬を一刀両断。中２週で白百合Ｓに歩を進めると、４頭横並びの激烈なたたき合いからゴール寸前で頭差だけグイッと伸びた。今回出走する僚馬ショウヘイがダービーで３着と奮闘したその裏で、味のある１勝を挙げた。

夏場はじっくりと休養に充てて、ここに向けて帰厩。大江助手は「見た目には分かりづらいですが、キャンターから良くなっているのを感じます。いい夏休みを過ごせたと思います」と走りの質が上がってきたことを指摘する。１週前には和田竜が騎乗して栗東ＣＷで６Ｆ８１秒９−３６秒１−１１秒４。３頭併せで最先着のヨーホーレイク（７歳オープン）からわずかに遅れたものの、ストライドを伸ばして活気のある雰囲気を伝えた。

当レースにはめっぽう強い友道厩舎。過去１０年では〈２・２・１・７〉と、複勝率４１・７％を誇る。千八から二四への一気の距離延長にも「追ってしぶとく伸びるタイプ。もちろん持ちそうなイメージがあります」と大江助手は涼しい顔。遅れてきた大物が、そのベールを脱ぐ。