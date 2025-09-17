アメリカのトランプ大統領は、国賓として招かれているイギリスに到着しました。異例となる2度目の国賓訪問を前に、国内では抗議デモが行われました。

トランプ大統領は現地時間16日の夜、メラニア夫人とともに大統領専用機でスタンステッド空港に到着しました。到着前、機内で取材に応じたトランプ氏は…

アメリカ トランプ大統領

「素晴らしい写真がたくさん撮れるよ。良いイベントになるだろう。みんな楽しみにしている」

国賓としての訪問は2019年以来2度目で、イギリス政府は関係強化に役立てたい狙いがありますが、国内では反発の声もあり、歓迎式典が行われるウィンザー城の前では抗議デモが行われました。

記者

「トランプ大統領が到着するのを前にウィンザーでは多くの人々が集まり『トランプ大統領は出ていけ』と声をあげています」

デモ参加者（13歳）

「トランプ大統領が招かれたのは、ご機嫌取りのためだと思います。でも、あんな理念を持った人を喜ばせようとするべきではありません」

訪問は3日間の日程で、チャールズ国王夫妻との晩さん会やスターマー首相との会談が予定されています。