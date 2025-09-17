360度イケてる♡【40・50代】のイメチェンに「ウルフヘア」激推しーー！！

大人女性ならではの“余裕”と“遊び心”を表現できる「ウルフヘア」にフォーカス。ボリュームのあるトップと、軽やかで動きのある毛先のメリハリがポイントです。今回は、360度どこから見てもおしゃれなウルフヘアをピックアップ。ぜひこちらを参考に、個性を引き立てるウルフヘアにイメージチェンジしてみて。

すっきりシルエットで気分も軽く

こちらは、@nodiss_miukさんが「ボブからマッシュウルフへ」と紹介しているウルフヘア。クセを活かしたナチュラルなスタイリングがラフな印象です。レイヤーでシルエットを変化させることで、ボブからウルフヘアに大きくイメチェンできそう。ボブの重さが気になる人にもぴったりなヘアスタイルです。

大人に似合うエレガントなウルフヘア

控えめなレイヤーで上品に仕上げたウルフヘア。丸みのあるシルエットが女性らしさを引き立ててくれそうです。美容室@rico_salonさんは「ピンクでちょっとエレガントなウルフ」とコメント。カジュアルになりすぎず、大人女性にぴったり。

髪のボリュームを調整できる

こちらは、肩の長さで自然に外ハネしたウルフヘア。程よいレイヤーによってまとまり感が演出されています。@kitadani_koujiroさんは、「髪が多くて悩んでいる方もレイヤーの入れ方で軽やかに」とコメント。髪の量や重さをコントロールできるのも嬉しいポイントです。

長さを変えずにイメージチェンジ

毛先の動きがおしゃれなミディアムのウルフヘア。@motoshi_wtokyo_wolfさんは「バッサリ切るにはちょっとという方にオススメ」とコメントしていて、長さを変えずに気分を変えたい人にもぴったりです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@nodiss_miuk様、@rico_salon様、@kitadani_koujiro様、@motoshi_wtokyo_wolf様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nakazono Sayuri