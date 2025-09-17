“山火事で自宅焼失→92億円で新居購入”パリス・ヒルトンの豪華な生活
パリス・ヒルトン（44歳）は、自宅の専用ルームに、1万本のサングラスコレクションを収めているという。
ホテルヒルトングループの令嬢で実業家のパリスが、豪華絢爛なライフスタイルを告白。部屋1つを埋め尽くすサングラスのほかにも、エステサロンに行かずに最先端機器を使えるよう、自宅にスパも設置しているそうだ。
パリスはサンデー・タイムズ紙にこう明かす。
「私の家にはサングラス専用の部屋があるわ。壁一面にホログラフィック棚が設置されていて、約1万本のサングラスが並んでいる」
「昔は大きな丸いディオールのサングラスが大好きだった。今はキャットアイのカール・ラガーフェルドのサングラスを持っていてこれに夢中よ」
さらに自宅スパについてはこう説明した。
「自宅に『スライビング・スパ』というスパを造ったの。美容機器が全部揃っていて、毎朝LED赤色光ベッドとクライオセラピーマシンを使い一日を始める準備をする」
「この半年はフェイシャリストのヘザー・ニコルがくれた新製品『スキン・スカルプト』というプラズマ機器を使っていて本当に気に入ってるわ」
一方、最も大切にしている物は、カスタム仕様のピンクのベントレー車だそうだが、ファンなどからの写真撮影が凄すぎてもう運転しないという。
「一番のお気に入りはピンクのベントレー。でも運転はしない。ディズニーランドのミニーマウスみたいになるから。高速道路で人々が車から降りて、私の横でポーズを取るの」
そんなパリスは今年初め、南カリフォルニアを襲った山火事でマリブの自宅が焼失した後、ロサンゼルスに新居を購入していた。
ウォール・ストリート・ジャーナル紙によると、夫のカーター・リウムと共に、高級住宅地ビバリーパークにある、俳優マーク・ウォールバーグが以前所有していた物件を6300万ドル（約92億円）で買い取ったという。
同物件は12の寝室、ワインセラー、図書室、ジムを備え、敷地内にはバスケットボールコート、テニスコート、スケートパーク、5ホールのゴルフコース（練習場付き）、ウォータースライダー付きリゾート風プールが設置されている。
