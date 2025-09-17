納得いかない！書類のミスを発見、先輩に共有した結果 → すべて先輩の手柄、上司からは 「指導を仰ぐように」と指示された女性の怒り

職場で自分の手柄を横取りされたら腹が立つのも頷ける。神奈川県に住む60代女性が、15年ほど前に働いていた職場で起きたエピソードを寄せた 。女性が自治体に提出する書類に目を通していた際、計算方法が前年から変わっていたことに気づいた。すぐに先輩のAさんに相談した。

「Aさんと説明書を確認して、Aさんが上司に伝える事になりました」

ところが、この後、女性は裏切られることになる。（文：篠原みつき）

「〇〇さんが見つけました」とは言わない先輩

それは、投稿者の女性が発見するまで「誰もが気づかないまま」のミスだった。状況を聞いたAさんは、改定後の計算式で自身の書類を作成・提出したものの、発見者が誰であるかを上司に正しく伝えていなかったのだ。数日後、女性は上司に呼び出され、予想外のことを言われた。

「『〇〇の計算式が改定になって、Aさんが見つけてくれた。Aさんに指導を仰いで、君も今月分の書類は改定後の数式で計算して、正しくつくるように』と言われました」

本来であれば女性が高く評価されるべき発見が、すべてAさんの手柄にされていた。それどころか、発見者である自分が、手柄を横取りした先輩から「指導を仰げ」と言われたのだ。さぞかし屈辱を感じただろう。

なぜAさんはこのような行動に出たのか。女性は当時の状況をこう振り返る。

「私だったら、『〇〇さん（私）が見つけて教えてくれました』と上司に報告しますけどね。ちなみにAさんは上司の一番のお気に入りです。Aさんも自覚しています」

上司のお気に入りという特別な立場が、Aさんの不誠実な行動を後押ししたのかもしれない。しかし女性の心には退職したという現在も、しこりが残っているようだ。

