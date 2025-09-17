電車内でピクニック！？　レジャーシートを広げて弁当を食べだした家族にドン引きした女性

混雑した電車内では、誰もがマナーを守り、周囲を気遣う必要がある。ところが、思いがけない行動に出る乗客もいるようだ。投稿を寄せた千葉県の60代女性（営業）は、ある家族の電車内での行動に仰天したという。

「夏休みに入り海、山に出かける人で電車は大変混んでいました。身動きできないほどではなかったのですが ある家族連れにドン引きでした」

一体何があったのか。（文：境井佑茉）

通路に弁当を広げだし…「ここに座って食べなさい」

女性が、仕事で電車を利用していたときのことだった。行楽シーズンで電車が込む中、ある家族が驚きの行動に出る。

「家族で立っていたのですが、お腹がすいたようでなんと混んだ電車の中の通路に携帯の椅子を出したり、レジャーシートを出してお弁当を広げはじめ食べ始めました」

いくら空腹だったとしても、常識を疑う行動だ。また、家族の中の年配の女性は、「ここに座って食べなさい」と周りを気にする様子ではなかったという。

「一言声をかけようと思った所で自分が降車する駅に到着したので下車しました」

あまりにも呆れた光景に声をかけようとした女性。結局降車したが、「周りが見えていないのかとモヤモヤした出来事でした」と釈然としない心情を書いていた。

