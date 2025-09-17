取引先で「男性経験あるんですか？」と聞かれドン引き→セクハラ発言に反撃した女性

異性の何気ない一言にドン引きした経験はないだろうか。東京都の40代女性は、知人の紹介で会った男性とのエピソードを寄せた。

「喫茶でお茶したら帰り『ゴチになりま〜す」っていきなり言われた…ここは割り勘って言ってほしい」

異性でなくても、突然会計の負担を要求するのは礼儀として疑問が浮かぶ。奢る・奢らないの問題ではなく、常識を疑う発言にドン引きしてしまったのだろう。（文：境井佑茉）

「男性経験あるんですか？」セクハラ発言に反撃

同じく兵庫県の50代女性も、営業先のＡさんに浴びせられた一言について明かした。

当時27歳だったＡさんは、20歳だった女性に「男性経験あるんですか？」と尋ねてきたという。女性も、まさか営業先でセクハラ発言をされるとは思っていなかっただろう。

「取引先様だったから我慢したけど、バカにしてるんだな〜と腹が立ったから、ヤダ！こんな質問されたんですよ〜ウフフって冗談めかしてＡさんの職場にバラしてやりました！」

こんな反撃をされても仕方ない言動と言えるだろう。有名大学を卒業し、大企業勤めだったＡさんを「結婚できたかな〜？気持ち悪いエリートだったな〜」と皮肉たっぷりに振り返った。

