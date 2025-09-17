◆世界陸上 第４日（１６日、国立競技場）

男子走り高跳び決勝で「メガネ王子」瀬古優斗（ＦＡＡＳ）は、２メートル２０で、１０位だった。

高校まで無名だった苦労人だが、８月１５日のナイトゲームズ・イン福井で世界選手権参加標準記録の２メートル３３をクリア。コンタクトレンズを入れるのが怖いと話す２７歳はアスリートでは珍しいメガネ姿もあって一躍、注目を浴びた。

１４日の予選中にスパイクが壊れるアクシデントに見舞われ、別のシューズで跳ばなければいけなくなったが、２回失敗した２メートル２１を崖っぷちでクリアして見せると２メートル２５は１発で成功させ、赤松諒一（西武プリンス）とともに決勝に進出。初の大舞台で勝負強さを発揮した。

「２メートル３４とか３６をバンバン飛ぶ姿を近くで見られて良かったです。すごいですよね。また、このような大会に出たいです」と初の世界大会をさわやかな笑顔で振り返った。

自身が２メートル１０で競技を終えた後は、競技が残っていた赤松のサポートに徹した。

瀬古「僕に何かできることないですか？」

赤松「ありがとう。それじゃあ、踏切位置を見ておいて」

そのようなやりとりがあったという。瀬古は「メガネ王子」の愛称にふさわしく、上品なナイスガイだった。

◆瀬古 優斗（せこ・ゆうと）１９９８年３月１６日、滋賀・大津市生まれ。２７歳。瀬田北小時代はバレーボールをプレーし、瀬田北中から陸上部所属。草津東高から中京大に進んだ。現在は滋賀県スポーツ協会の職員をしながら、「ＦＡＡＳ」所属で競技に取り組んでいる。２４年アジア室内選手権は銀メダル。１８０センチ、６６キロ。