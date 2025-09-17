ゴルフのジュニアメジャー４冠を達成し「天才少女」と呼ばれる１４歳の須藤弥勒（ゴルフ５／太陽自動車）が、２１年マスターズ優勝の松山英樹（ＬＥＸＵＳ）らを輩出した日本有数のスポーツ強豪校の高知・明徳義塾中学校へ転校し、１６日に須崎市内にある学校の女子寮に引っ越した。

「明徳義塾中への転校が決まって、あっという間に、この日になりました。ゴルフ部の新しいチームメートのみなさんだけではなく、学校全体にとても温かく迎えていただき、本当にうれしいです」と満面の笑みで話した。

弥勒は、この日、母・みゆきさんと共に群馬県内の自宅を出発。成田空港経由で高知龍馬空港に到着。高知では地元のテレビ３局が出迎え、そのまま、弥勒に密着した。

事前に採寸していた制服に着替え、須崎市役所で住民票の変更手続きを行った後、明徳義塾中へ。弥勒を待っていたゴルフ部の新しいチームメートたちに温かく迎えられた。

父・憲一さんは弥勒の生活用品を詰め込んだ車で出発。カーフェリーを使い、約１８時間かけて高知に到着して弥勒と合流した。

弥勒は両親と一緒に㟢本宏明校長、担任の先生にあいさつした後、校内の女子寮へ入寮。涙を流して娘と別れた母・みゆきさんは「１４歳の娘と別れて生活することになると思いませんでしたが、本人が決断したことなので、尊重したいと思います。明徳で、新しいお友達と、たくさんの経験を積んで、ゴルファーとしても人間としても成長してほしい」と感極まりながら話した。

「大好きな家族と離れることは寂しいですけど、それ以上に、明徳義塾中で、もっとゴルフに一生懸命に取り組み、もっとゴルフがうまくなりたいという気持ちの方が強いです」と弥勒は強い覚悟を明かす。

自宅から約１０００キロ離れた高知の寮生活で、どのように成長するのか。明徳義塾中で、弥勒は新たな伝説をつくろうとしている。

◇明徳義塾中・高 中学は１９７３年、高校は１９７６年に創立。高知・須崎市と土佐市にキャンパスを持つ。同校のホームページによると、建学の精神は「徳・体・知、三位一体による真の人間教育」。日本有数のスポーツ強豪校でもあり、多くの競技で卒業生が活躍。主なＯＢは、ゴルフの松山英樹、横峯さくら、大相撲の元横綱・朝青龍、サッカーの元日本代表・三都主アレサンドロ、プロ野球の元中日、現楽天コーチの森岡良介ら。

◆須藤 弥勒（すとう・みろく）２０１１年８月６日、群馬・太田市生まれ。１４歳。１歳からゴルフを始め、東大出身の父・憲一さんの緻密な指導を受ける。１７年に大会史上最年少で世界ジュニアに優勝。１８年も連覇した。１９年にマレーシア世界選手権、２１年にキッズ世界選手権、２２年６月にジュニア欧州選手権優勝し、ジュニアゴルフ界の４大メジャーを制覇。２２年１月からアマチュアも無制限でスポンサー収入を得ることが可能になったことで、ダブル所属契約のゴルフ５と太陽自動車をはじめ多くの企業から推定総額３億６０００万円以上の支援を受ける。家族は父、元フィギュアスケート選手でピアニストの母みゆきさん、兄・桃太郎君、弟・文殊君。